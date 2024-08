David Fincher wybrał swój kolejny projekt? To "Squid Game: America"!

Getty Images © CBS Photo Archive



Czy prequel "Chinatown" powstanie?

Co wiemy o "Squid Game: America"?Oficjalnie projekt pod tytułemnie istnieje. Netflix nigdy nie potwierdził, że chce anglojęzycznego remake'u jednego ze swoich największych przebojów. Jednak plotki o tym, że Fincher chce go nakręcić, krążą po sieci już od dłuższego czasu.Jak podawało w czerwcu The Playlist Fincher zainteresował siętuż po tym, jak serial eksplodował na platformie Netflix. Wybrał nawet scenarzystę. To, twórca brytyjskiej " Utopii ". Fincher chce pracować z Kellym od lat. To on pisał scenariusz niezrealizowanego sequela " World War Z ". Później panowie pracowali nad amerykańską wersją " Utopii " wraz z Gillian Flynn (ten projekt ostatecznie powstał, ale bez udziału Finchera ).To nie koniec złych wiadomości dla tych, którzy chcieli zobaczyć, jak David Fincher radzi sobie ze światem uwiecznionym przez Romana Polańskiego . Portal World of Reel sugeruje, że jeśli z jakichś powodównie ruszy w najbliższym czasie, to kolejnym tytułem na liście priorytetów nie jest wcale serialowy prequel " Chinatown ". Nie, dużo większe szanse na realizację ma filmTen film ma być Fincher marzy o jego realizacji od 2015 roku. Wtedy miał go zrealizować wspólnie z Benem Affleckiem Gillian Flynn . Nie udało się, jednak w kwietniu tego roku pojawiły się nowe doniesienia sugerujące, że Fincher chce wykorzystać swoją umowę z Netfliksem do realizacji filmu.