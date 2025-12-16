Daredevil spotka Avengers. Albo nie spotka. A może jednak spotka?

Czy Charlie Cox pojawi się jako Daredevil w którejś z nadchodzących kinowych produkcji Marvel Studios? Zależy kogo spytać – i zależy jak precyzyjnie spytać. Oraz czy w ogóle można ufać odpowiadającym. Sam aktor dementował już pogłoski o swoich występach w "Spider-Man: Brand New Day" i "Avengers: Doomsday". Ale na horyzoncie jest jeszcze jedno widowisko, w którym możemy go zobaczyć.
Charlie Cox wystąpi w wielkim widowisku Marvela?
Fani Marvela
od dawna domagają się, żeby postacie z marvelowskich seriali gościły również na dużym ekranie. Charlie Cox
pojawił się epizodycznie jako Matt Murdock
w widowisku "Spider-Man: Bez drogi do domu
". W ostatnich wywiadach sam aktor zaprzeczał jednak, jakobyśmy mieli zobaczyć go w "Spider-Man: Brand New Day" i "Avengers: Doomsday". W sieci pojawiła się jednak nowa pogłoska.
Reporter DanielRPK specjalizujący się w ujawnianiu zakulisowych hollywoodzkich sekretów twierdzi, że Charlie Cox ma wystąpić jako Daredevil w widowisku "Avengers: Secret Wars"
.
Ma to sens o tyle, że "Secret Wars
" ma być zwieńczeniem wszystkiego, co zrobił dotychczas Marvel, w związku z czym w filmie prawdopodobnie pojawią się wszyscy. A skoro wszyscy, to może znajdzie się miejsce również dla Matta Murdocka
. "Avengers: Secret Wars"
ma wejść do kin 17 grudnia 2027 roku. Wcześniej zobaczymy Coxa
w drugim sezonie serialu "Daredevil: Odrodzenie"
, który zadebiutuje w marcu.
"Daredevil: Odrodzenie" – zwiastun
O czym opowiada pierwszy sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie"?
Dziewięcioodcinkowy "Daredevil: Born Again
" to opowieść o walce Matta Murdocka
(Charlie Cox
) o sprawiedliwość, za dnia w garniturze prawnika, a w nocy pod maską superbohatera. Były szef mafii, Wilson Fisk
(Vincent D'Onofrio
), tymczasem próbuje zrealizować swoje polityczne marzenia. Obaj mężczyźni są na nieuniknionym kursie kolizyjnym.
W obsadzie są również Margarita Levieva
, Deborah Ann Woll
, Elden Henson
, Zabryna Guevara
, Nikki James
, Genneya Walton
, Arty Froushan
, Clark Johnson
, Michael Gandolfini
, Ayelet Zurer
i Jon Bernthal
. Showrunnerem jest Dario Scardapane
.