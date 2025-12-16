Newsy Filmy Daredevil spotka Avengers. Albo nie spotka. A może jednak spotka?
Czy Charlie Cox pojawi się jako Daredevil w którejś z nadchodzących kinowych produkcji Marvel Studios? Zależy kogo spytać – i zależy jak precyzyjnie spytać. Oraz czy w ogóle można ufać odpowiadającym. Sam aktor dementował już pogłoski o swoich występach w "Spider-Man: Brand New Day" i "Avengers: Doomsday". Ale na horyzoncie jest jeszcze jedno widowisko, w którym możemy go zobaczyć.

Charlie Cox wystąpi w wielkim widowisku Marvela?



1268234_1.7.jpg


Fani Marvela od dawna domagają się, żeby postacie z marvelowskich seriali gościły również na dużym ekranie. Charlie Cox pojawił się epizodycznie jako Matt Murdock w widowisku "Spider-Man: Bez drogi do domu". W ostatnich wywiadach sam aktor zaprzeczał jednak, jakobyśmy mieli zobaczyć go w "Spider-Man: Brand New Day" i "Avengers: Doomsday". W sieci pojawiła się jednak nowa pogłoska.

Reporter DanielRPK specjalizujący się w ujawnianiu zakulisowych hollywoodzkich sekretów twierdzi, że Charlie Cox ma wystąpić jako Daredevil w widowisku "Avengers: Secret Wars".

Ma to sens o tyle, że "Secret Wars" ma być zwieńczeniem wszystkiego, co zrobił dotychczas Marvel, w związku z czym w filmie prawdopodobnie pojawią się wszyscy. A skoro wszyscy, to może znajdzie się miejsce również dla Matta Murdocka.

"Avengers: Secret Wars" ma wejść do kin 17 grudnia 2027 roku. Wcześniej zobaczymy Coxa w drugim sezonie serialu "Daredevil: Odrodzenie", który zadebiutuje w marcu.
   

"Daredevil: Odrodzenie" – zwiastun




O czym opowiada pierwszy sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie"?



Dziewięcioodcinkowy "Daredevil: Born Again" to opowieść o walce Matta Murdocka (Charlie Cox) o sprawiedliwość, za dnia w garniturze prawnika, a w nocy pod maską superbohatera. Były szef mafii, Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), tymczasem próbuje zrealizować swoje polityczne marzenia. Obaj mężczyźni są na nieuniknionym kursie kolizyjnym.

W obsadzie są również Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer i Jon Bernthal. Showrunnerem jest Dario Scardapane.

