PREMIERA: Franz Maurer powraca na nowym plakacie "Psów 3"

Zapraszamy do obejrzenia nowego plakatu promującego najnowszy film Władysława Pasikowskiego Po 25 latach odsiadki Franz Maurer ( Bogusław Linda ) wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku nie robił nic? Jak odnajdzie się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać? Tego dowiemy się, gdy los ponownie połączy Franza i "Nowego" ( Cezary Pazura ). Ich spotkanie zmieni wszystko.trafi do kin 17 stycznia 2020 roku.