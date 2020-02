Premiera "Psy 2.5. W imię miłości" na Walentynki

Wspomnienia "Nowego", czyli podporucznika Waldemara Morawca, to uzupełnienie historii głównych bohaterów filmu, którzy niedawno powrócili do kin po 25 latach nieobecności. W trzeciej częściFranz Maurer wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie jak zapamiętał. Ale co działo się przez ostatnie ćwierć wieku? Tę historię usłyszymy właśnie w produkcji Storytel Original, czyli w powieści autorstwa Waldemara Morawca, w którego podobnie jak w filmie wciela się Cezary Pazura pisze Waldemar Morawiec.Fabuła rozpoczyna się w roku 1995. Polska nie jest jeszcze w NATO, ani w Unii Europejskiej. W historii nie mogło zabraknąć wyrównywania rachunków przez naprawdę wkurzonego Franza Mauera, czyli podobnie jak w filmowych Władysława Pasikowskiego . Historia zaczyna się jednak wyjątkowo - od miłości. Stąd data premiery audiobooka w Dniu Zakochanych! Premierze audiobooka będzie towarzyszyła książka wydana we współpracy z wydawnictwem Świat Książki, która trafi na rynek. Cały projektpowstał za zgodą twórcyPomysłodawcą historii jest Storytel, dlatego audiobook czytany przez samego Waldemara Morawca, czyli Cezarego Pazurę , zostanie wydany w ramach produkcji własnych Storytel Original.Storytel to platforma streamingowa z audiobookami, serialami audio i podcastami, która ma na swoim koncie wiele produkcji własnych. Wydawca z tysiącem historii wartych słuchania po raz pierwszy sięga po format audiopowieści - pomostu - by opowiedzieć fanom filmuhistorię, której nie zobaczą w kinach. Posłuchajcie jużnaWięcej na