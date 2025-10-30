Newsy Filmy "Raven": Anthony Mackie i Ben Foster jako mafijni zabójcy
Anthony Mackie ("Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat") i Ben Foster ("Aż do piekła") wystąpią w thrillerze "Raven". Główną rolę w filmie zagra Pablo Schreiber ("Amerykańscy Bogowie"). Za kamerą stanie Tom Sierchio.
   

Pablo Schreiber wywrze brutalna zemstę w thrillerze "Raven"



GettyImages-2243363474.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin


Bohaterem filmu jest Fay Darrow (Pablo Schreiber), były gliniarz z Detroit, obecnie zabójca pracujący dla mafii z New Jersey, który jest gotów porzucić ścieżkę przemocy. Zawala jednak ostatnie zlecenie i mafia wysyła jego tropem nieprzewidywalnego gangstera, który ma coś do udowodnienia (Anthony Mackie), i bezwzględnego zabójcę znanego jako Poborca Podatkowy (Ben Foster). W ich ręce wpada dziewczyna Darrowa. Fay, nie mając nic do stracenia, rozpoczyna brutalną zemstę.

W obsadzie są również Ron Livingston i Hassie Harrison. Producentem jest Corey Large.

Reżyser Tom Sierchio napisał również scenariusz. Wcześniej nakręcił on "The Girl Who Invented Kissing", a jako scenarzysta pracował przy takich tytułach jak "Skryta namiętność" i "Brudna sprawiedliwość". Zdjęcia ruszają jesienią.

Mackie'ego mogliśmy oglądać w tym roku w widowisku "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat".

"Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" - zwiastun




O czym opowiada "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"?



W nowym filmie Marvel Studios "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" w rolę Kapitana wciela się Anthony Mackie. Sam Wilson alias Falcon, którego Mackie gra w MCU, oficjalnie przyjął tytuł Kapitana Ameryki w finale serialu "Falcon i Zimowy żołnierz". Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem USA, Thaddeusem Rossem (marvelowski debiut Harrisona Forda), Sam trafia w sam środek międzynarodowego kryzysu. Musi udaremnić ogólnoświatowy spisek i powstrzymać jego pomysłodawcę, zanim cały świat stanie w ogniu.

