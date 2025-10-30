"Raven": Anthony Mackie i Ben Foster jako mafijni zabójcy

Anthony Mackie ("Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat") i Ben Foster ("Aż do piekła") wystąpią w thrillerze "Raven". Główną rolę w filmie zagra Pablo Schreiber ("Amerykańscy Bogowie"). Za kamerą stanie Tom Sierchio.
Pablo Schreiber wywrze brutalna zemstę w thrillerze "Raven"
Bohaterem filmu jest Fay Darrow (Pablo Schreiber), były gliniarz z Detroit, obecnie zabójca pracujący dla mafii z New Jersey, który jest gotów porzucić ścieżkę przemocy. Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Zawala jednak ostatnie zlecenie i mafia wysyła jego tropem nieprzewidywalnego gangstera, który ma coś do udowodnienia (Anthony Mackie
), i bezwzględnego zabójcę znanego jako Poborca Podatkowy (Ben Foster
). W ich ręce wpada dziewczyna Darrowa. Fay, nie mając nic do stracenia, rozpoczyna brutalną zemstę.
W obsadzie są również Ron Livingston
i Hassie Harrison
. Producentem jest Corey Large
.
Reżyser Tom Sierchio
napisał również scenariusz. Wcześniej nakręcił on "The Girl Who Invented Kissing
", a jako scenarzysta pracował przy takich tytułach jak "Skryta namiętność
" i "Brudna sprawiedliwość
". Zdjęcia ruszają jesienią. Mackie'ego
mogliśmy oglądać w tym roku w widowisku "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
".
"Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" - zwiastun
O czym opowiada "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"?
W nowym filmie Marvel Studios "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
" w rolę Kapitana wciela się Anthony Mackie
. Sam Wilson alias Falcon, którego Mackie gra w MCU, oficjalnie przyjął tytuł Kapitana Ameryki w finale serialu "Falcon i Zimowy żołnierz
". Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem USA, Thaddeusem Rossem (marvelowski debiut Harrisona Forda
), Sam trafia w sam środek międzynarodowego kryzysu. Musi udaremnić ogólnoświatowy spisek i powstrzymać jego pomysłodawcę, zanim cały świat stanie w ogniu.