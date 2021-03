Panel "Renesans Polskiej Kinematografii". UCL Leaders 2021

Już w najbliższą sobotę, 6 marca, odbędzie się panel filmowy w ramach wirtualnej konferencji UCL Leaders 2021, corocznie organizowanej przez polskich studentów z University College London. Konferencja ma na celu dyskusję o zglobalizowanym świecie oraz promocję Polski i jej kultury w Wielkiej Brytanii.



Jan P. Matuszyński fot. Rafał Placek / Gildia Reżyserów Polskich; Ewa Puszczyńska fot. Agnieszka Cytacka



W roli panelistów wystąpią tacy twórcy jak aktor Bartosz Bielenia (" Boże Ciało "), reżyser Jan P. Matuszyński (" Ostatnia Rodzina ") oraz producentka Ewa Puszczyńska (" Ida ", " Zimna Wojna "). Dyskusję poprowadzi dr Bolesław Racięski z Uniwersytetu Warszawskiego. Goście podejmą się odpowiedzi na pytania związane z renesansem polskiego kina, jego rosnącej pozycji na arenie międzynarodowej, a także wyzwań, które stoją przed polską sztuką filmową w przyszłości. Panel odbędzie się w języku angielskim, z dostępnym polskim tłumaczeniem symultanicznym. Godzina rozpoczęcia panelu to 16:20 czasu polskiego.Link do strony internetowej konferencji: https://uclleaders.co.uk Link do darmowej rejestracji na konferencję: https://hopin.com/events/ucl-leaders