Patrick Schwarzenegger zmyślonym przyjacielem

) zagra jedną z głównych ról w filmie. Partnerować będzie mu Miles Robbins ).Film jest historią Luke'a ( Robbins ), studenta pierwszego roku, który musi poradzić sobie z brutalną rodzinną traumą. Pomaga mu w tym jego zmyślony przyjaciel z dzieciństwa, który teraz powraca. Daniel ( Schwarzenegger ) jest charyzmatyczny i pełen energii. Początkowo pomaga mu poradzić sobie ze światem i zrealizować marzenia. Z czasem jednak jego maniakalna natura zaczyna zagrażać zdrowiu psychicznemu Luke'a. Rozpoczyna się dramatyczna walka o kontrolę nad umysłem i duszą bohatera.Całość jest ekranizacją książki "In This Way I Was Saved". Jej autor, Brian DeLeeuw, jest współautorem scenariusza. Napisał go wraz z reżyserem obrazu, Adamem Egyptem Mortimerem . W obsadzie są również: Sasha Lane