Patryk "Besaleel" Vega i jego "Putin". Oto zwiastun z piekła rodem

Reżyser mówi o nim tak:W tym celu planuje opowiedzieć o związkach dyktatora z przestępczym podziemiem Petersburga w czasach, gdy Putin był burmistrzem miasta. To oczywiście tylko początek: film ma mieć znacznie szerszą skalę i obejmować czasy współczesne.. Inspiracjami Vegi są w tym przypadku prace Caravaggia, Andrieja Rublowa oraz "Mistrz i Małgorzata".Budżet produkcji to 12 milionów dolarów. Zdjęcia będą kręcone w Polsce, na Litwie i na Malcie. Obsada jest póki co tajemnicą, jednak Vega chciałby w głównej roli wielką, międzynarodową gwiazdę. Czy spełni swoje marzenie? Kogo widzielibyście w głównej roli?Przypominamy odcinek programu CV, w którymopowiada, które ze swoich filmów uważa za najważniejsze.