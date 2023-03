Związek zawodowy składa na Patryka Vegę skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Dlaczego?

Patryk Vega kontra Państwowa Inspekcja Pracy. Do jakich nieprawidłowości doszło na planie "Trinity"?

Patryk Vega w programie CV

zapowiadałjako swój ostatni polski film. Kolejne dzieła miały powstawać za granicą. Wygląda na to, że twórcazmienił jednak zdanie. Jak podają Wirtualne Media, zdjęcia do nowej produkcji, zatytułowanej roboczo, powstają we Wrocławiu. Ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie oferowane statystom zainteresował się nią związek zawodowy, który złożył skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.Statystów do filmu, nowego filmu, poszukiwała agencja Edwin Film. W ogłoszeniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych,, a więc płacę poniżej stawki minimalnej określanej przez kodeks pracy. Sprawa została zgłoszona do Państwowej Inspekcji Pracy.– skomentował w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.W skardze, która została udostępniona na stronie Związkowej Alternatywy, możemy przeczytać:Agencja Edwin Film jak na razie nie odniosła się do sprawy.Przypominamy odcinek programu CV, w którymopowiada, które ze swoich filmów uważa za najważniejsze.