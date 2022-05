Znamy pierwszy zagraniczny film Patryka Vegi. Tematem: Władimir Putin

Władimir Putin i rosyjska mafia. O czym opowie Patryk Vega?

Patryk Vega żegna się z polskim kinem

Podbił polskie kina, teraz to samo chce uczynić ze światowymi. Patryk Vega przygotowuje się do realizacji pierwszego zagranicznego filmu w swojej karierze. Projekt nosi tytuł "The Vor in Law".Jak podaje portal The Hollywood Reporter tematem pierwszego zagranicznego filmu Patryka Vegi będzie Władimir Putin. Reżyser zamierza przyjrzeć się jego drodze po władzę. Zobaczymy więc jego początki jako włodarza Petersburga i jego ówczesne związki z tamtejszą mafią. Poznamy, jak konsolidował swoją prezydencką władzę. Film ma się zakończyć na wojnie w Ukrainie. Patryk Vega chce, by Putina zagrał znany amerykański lub międzynarodowy aktor. Reszta obsady ma pochodzić z Europy.Zdjęcia do "The Vor in Law" planowane są na przyszły rok. Mają być realizowane w Polsce, na Litwie i Malcie. Budżet produkcji wyniesie 12 milionów dolarów. Patryk Vega jest obecnie jednym z najbardziej kasowych polskich reżyserów. W jego filmografii są takie hity jak: cykl " Pitbull ", " Botoks " czy " Kobiety mafii ".Filmowiec jednak już przed kilkoma miesiącami zapowiedział, że zamierza zakończyć z kręceniem polskich filmów. Jego ostatnim projektem jest " Autobiografia " ("Niewidzialna wojna").Poniżej przypominamy nasz podcast z Patrykiem Vegą