Piąty sezon "Zadzwoń do Saula" dopiero w przyszłym roku

W zeszłym roku mieliśmy sezon czwarty, wydawało się, że w tym możemy spokojnie spodziewać się kolejnego. Niestety, życie ma dla nas serię przykrych niespodzianek - nikt nie wie o tym tak dobrze, jak Jimmy McGill/Saul Goodman. Sezon piąty serialu został opóźniony do przyszłego roku.Powodem przesunięcia są napięte grafiki gwiazd. Stacja AMC zdecydowała się ustalić datę premiery na 2020 rok, żeby wszyscy aktorzy mieli czas na wywiązanie się ze swoich innych obowiązków., powiedziała Sarah Barnett ze stacji AMC. Potwierdziła też, że nie zostało już wiele sezonów.Zapytana o to, jak blisko nieuchronnego finału jesteśmy, powiedziała:Akcja serialu rozgrywa się przed wydarzeniami z, kiedy to Saul Goodman ( Bob Odenkirk ) nie był nawet Saulem Goodmanem. Zanim bohater spotkał Waltera White'a, nazywał się Jimmy McGill i był niezbyt rozchwytywanym prawnikiem, poszukującym swojego przeznaczenia. Serial opowiada o tym, jak Jimmy zamienił się w Saula.