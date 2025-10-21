Pięć dni z najlepszymi krótkimi metrażami. Poznajcie program tegorocznego CINEMAFORUM

Od 22 do 26 października CINEMAFORUM w warszawskim KINOMUZEUM przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie pokaże to co najciekawsze i najlepsze w krótkich metrażach. W tegorocznym programie już 24. edycji oprócz międzynarodowych filmów pokazywanych w kilku sekcjach znalazły się pokazy niezależnych teledysków, spotkania i rozmowy z twórcami, wydarzenia specjalne.
CINEMAFORUM - Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych krótkim formom filmowym na festiwalowej mapie Polski. Co roku – w ramach Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Fabularnych – prezentowane są tu najlepsze krótkie metraże świata. Warszawska publiczność ma niepowtarzalną okazję zobaczyć filmy nominowane do Oscara, nagradzane w Cannes, Berlinie, Toronto czy Wenecji, a przede wszystkim pochodzące z wielu zakątków globu - od Europy, przez Kanadę, aż po Singapur czy Haiti. Każdy dzień na CINEMAFORUM to rozmaite filmowe światy. Zainteresowanych przede wszystkim polskim kinem krótkometrażowym, zapraszamy w środę i czwartek na pokazy filmów nominowanych do Nagród im. Jana Machulskiego. W piątek z kolei pierwsze seanse Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Fabularnych, czyli mozaika filmów z całego świata oraz American Shorts - współczesne, pełne turbulencji Stany Zjednoczone oczami młodych filmowców i filmowczyń. Pozostając w podobnym kręgu kulturowym, w sobotę proponujemy jedną z ulubionych sekcji naszej widowni, czyli brytyjskie krótkie metraże w ramach BAFTA Shorts, a także kolejne filmy konkursowe, sekcję filmów eksperymentalnych (dla odważniejszych widzów) i pokaz "Mistrzowie, Mistrzynie" - filmy Julii Ducournau, Jonathana Glazera i Piotra Domalewskiego, który spotka się z naszą publicznością. Jestem głęboko przekonany, że każdy znajdzie w naszym programie coś dla siebie, a jeśli wybierze się na festiwal spontanicznie, to zawsze trafi na seans, dzięki któremu odkryje coś nowego.
- komentuje Błażej Hrapkowicz, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Forum Filmów Krótkometrażowych.
Tegoroczny program filmów nominowanych do Nagród im. Jana Machulskiego
(22–23 października) obejmuje siedem projekcji prezentujących przekrój współczesnego polskiego kina krótkometrażowego – od filmów poruszających bieżące kwestie społeczno-polityczne, po intymne historie o relacjach i emocjach. Na ekranie pojawią się zarówno debiutujący aktorzy i aktorki, jak i gwiazdy polskiego kina, jak Andrzej Chyra
, Dorota Pomykała
, Katarzyna Figura
czy Andrzej Konopka
. Po każdej projekcji odbędą się spotkania z twórczyniami i twórcami, które poprowadzi kuratorka Nagród - Marta Karnkowska.
W czwartek na festiwalu obejrzymy 37 teledysków uznanych postaci niezależnej sceny, filmy twórczyń i twórców krótkiego metrażu prezentowanych na festiwalach, eksperymenty formalne oraz wideoklipy najnowszych odkryć muzycznych – od punkrocka przez country, electro i rap po poezję śpiewaną. Ten rok to nie tylko nowa lokalizacja festiwalu, ale i nowa sekcja w programie - poświęcona kinu eksperymentalnemu.
Cieszymy się, że możemy być partnerem wydarzenia, które od lat konsekwentnie pokazuje różne oblicza krótkiego formatu. Jesteśmy szczególnie dumni, że jako KINOMUZEUM współtworzymy sekcję poświęconą kinu eksperymentalnemu. Eksperymentalne krótkie metraże to nie tylko zwrot w kierunku odważnych wizualnych poszukiwań, lecz także pretekst do nowego spojrzenia na możliwości form filmowych. Mamy nadzieję, że nasze kino w czasie festiwalu stanie się miejscem odkrywania bogatych filmowych perspektyw. Równolegle zapraszamy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie trwa wystawa Bliski Wschód, Daleki Zachód – Kijowskie Biennale 2025. Szósta edycja Kijowskiego Biennale 2025, została przygotowana przez konsorcjum kuratorów z L’Internationale – europejskiej konfederacji muzeów, instytucji artystycznych i uniwersytetów
– mówi Michał Chabiera, kurator & koordynator KINOMUZEUM.
PROGRAM CINEMAFORUM: 22 października 2025 (środa)
Prezentacja filmów nominowanych do Nagród im. Jana Machulskiego
14.00 - Najlepszy film dokumentalny
16.30 - Najlepszy film animowany
18.35 - Najlepszy aktor
21.05 - Najlepszy montaż (cz. 1)
23 października 2025 (czwartek)
Prezentacja filmów nominowanych do Nagród im. Jana Machulskiego
14.00 - Najlepsza aktorka
16.30 - Najlepsze zdjęcia
18.35 - Najlepszy montaż (cz. 2), scenariusz, reżyseria Pokaz Niezależnych Teledysków
21.00 - 37 teledysków: fabularne, animowane i eksperymentalne 24 października 2025 (piątek)
Tętno świata, puls kina
15.00 - filmy prezentujące różnorodne rytmy współczesnego życia w różnych zakątkach globu Międzynarodowy Konkurs Krótkometrażowych Filmów Fabularnych
17.00 - Projekcja I
19.00 - Projekcja II American Shorts
21.00 - sekcja najciekawszych filmów krótkometrażowych ze Stanów Zjednoczonych przygotowana z American Film Festival 25 października 2025 (sobota)
BAFTA Shorts
15.00 - sekcja poświęcona najlepszym filmom krótkometrażowym z Wielkiej Brytanii - nominowanym do nagród BAFTA Kino eksperymentalne
17.00 - filmy przełamujące schematy i konfrontujące widownię z odważnymi treściami; selekcja przygotowana we współpracy z KINOMUZEUM Międzynarodowy Konkurs Krótkometrażowych Filmów Fabularnych
19.00 - Projekcja III Mistrzowie, mistrzynie
21.00 - sekcja poświęcona wczesnym filmom znanych reżyserów i reżyserek: Julii Ducournau
, Jonathana Glazera
i Piotra Domalewskiego 26 października 2025 (niedziela)
Kino skandynawskie
15.30 - przegląd-podróż, który pokaże publiczności, że nordycka kultura to coś więcej niż chłód i powściągliwość
Szczegółowy program CINEMAFORUM oraz przygotowania można śledzić na Instagramie, Facebooku i stronie festiwalu cinemaforum.pl.
CINEMAFORUM - Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych
22-26 października 2025, Warszawa
KINOMUZEUM, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
wstęp wolny
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.