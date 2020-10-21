Mark Ruffalo chce solowego filmu o Hulku. Co stoi na przeszkodzie?

Mark Ruffalo zagrał w takich hitach Marvela jak "Czas Ultrona", "Thor: Ragnarok", czy "Wojna bez granic" i "Koniec gry". Co jakiś czas powracają też pogłoski o planach realizacji solowego filmu o Hulku, ale jak na razie efektów nie widać. W jednym z ostatnich wywiadów do sytuacji odniósł się Mark Ruffalo.
Mark Ruffalo i Tatiana Maslany w serialu "Mecenas She-Hulk"
Mark Ruffalo o Hulku. Co z solowym filmem o superbohaterze?
W rozmowie z GQ Magazine Mark Ruffalo
przyznał, że po latach grania drugich skrzypiec w filmach Marvela
marzy mu się solowy film o Hulku
. Niestety status praw do postaci jest skomplikowany – co mocno utrudnia proces produkcyjny. Tak, z przyjemnością zrobiłbym solowy film o Hulku. Nie wiem, czy znacie całą historię. Ale tak naprawdę nie należy do Marvela
– powiedział. To własność Universalu. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy kiedykolwiek powstanie. Ciągle o tym rozmawiamy, zastanawiamy się, jakby to było… W każdym razie ja chętnie bym to zrobił i myślę, że widzowie byliby zainteresowani, gdyby tylko udało nam się to rozgryźć.
Ostatnie role Marka Ruffalo
W ostatnich latach Ruffalo
powrócił do roli Hulka w serialach "Mecenas She-Hulk
" oraz animacji "A gdyby…?
"; wkrótce zobaczymy go w tej roli w widowisku "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Projekt Adam
" (reż. Shawn Levy
), "Biedne istoty
" (reż. Yórgos Lánthimos
), które przyniosły mu nominację do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy, "Mickey 17
" (reż. Bong Joon-ho
) oraz seriale "To wiem na pewno
", "Światło, którego nie widać
" czy "Grupa zadaniowa
".
Zobacz zwiastun filmu "Iluzja 3"
Wśród zbliżających się projektów z Markiem Ruffalo
znajdziemy m.in. "Iluzję 3
", która trafi na ekrany już w listopadzie. Przypominamy zwiastun: