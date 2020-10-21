Newsy Filmy Mark Ruffalo chce solowego filmu o Hulku. Co stoi na przeszkodzie?
Mark Ruffalo zagrał w takich hitach Marvela jak "Czas Ultrona", "Thor: Ragnarok", czy "Wojna bez granic" i "Koniec gry". Co jakiś czas powracają też pogłoski o planach realizacji solowego filmu o Hulku, ale jak na razie efektów nie widać. W jednym z ostatnich wywiadów do sytuacji odniósł się Mark Ruffalo.

Mark Ruffalo i Tatiana Maslany w serialu "Mecenas She-Hulk"

Mark Ruffalo o Hulku. Co z solowym filmem o superbohaterze?


W rozmowie z GQ Magazine Mark Ruffalo przyznał, że po latach grania drugich skrzypiec w filmach Marvela marzy mu się solowy film o Hulku. Niestety status praw do postaci jest skomplikowany – co mocno utrudnia proces produkcyjny.

Tak, z przyjemnością zrobiłbym solowy film o Hulku. Nie wiem, czy znacie całą historię. Ale tak naprawdę nie należy do Marvela – powiedział. To własność Universalu. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy kiedykolwiek powstanie. Ciągle o tym rozmawiamy, zastanawiamy się, jakby to było… W każdym razie ja chętnie bym to zrobił i myślę, że widzowie byliby zainteresowani, gdyby tylko udało nam się to rozgryźć.

Ostatnie role Marka Ruffalo


W ostatnich latach Ruffalo powrócił do roli Hulka w serialach "Mecenas She-Hulk" oraz animacji "A gdyby…?"; wkrótce zobaczymy go w tej roli w widowisku "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Projekt Adam" (reż. Shawn Levy), "Biedne istoty" (reż. Yórgos Lánthimos), które przyniosły mu nominację do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy, "Mickey 17" (reż. Bong Joon-ho) oraz seriale "To wiem na pewno", "Światło, którego nie widać" czy "Grupa zadaniowa". 

Zobacz zwiastun filmu "Iluzja 3"


Wśród zbliżających się projektów z Markiem Ruffalo znajdziemy m.in. "Iluzję 3", która trafi na ekrany już w listopadzie. Przypominamy zwiastun:


