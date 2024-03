Pierce Brosnan winny spacerowania. Jaką dostał karę?

Pierce Brosnan przyznał się do zarzucanych czynów

Skargę na aktora złożyły do sądu władze parku Yellostone.Według złożonego pozwu aktor miał spacerować po obszarze termalnym parku, na którym obowiązuje zakaz przebywania dla wszystkich osób nieupoważnionych.Początkowo Brosnan nie przyznawał się do winy. Na czwartkowej rozprawie nie pojawił się osobiście, lecz był obecny telefonicznie. I to właśnie przez telefon zmienił zdanie i przyznał się do zarzucanych mu czynów.Aktor przebywał w okolicach Yellowston w związku ze swoją kolejną rolą filmową. Na terenie Yellowstone Film Ranch kręcony był bowiem western. Jego akcja rozgrywa się w burzliwych latach 70. XIX wieku na terytorium Montany. Drugą gwiazdą westernu jest Samuel L. Jackson