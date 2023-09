Widzieliśmy dodatek "Separate Ways" do "Resident Evil 4"

W zaprezentowanym gameplayu udało nam się zobaczyć fragmenty rozgrywki z nadchodzącego dodatku "Separate Ways", w którym główną rolę odgrywa Ada Wong. Sam materiał został dość mocno poszatkowany; dostaliśmy zarówno dłuższe, jak i krótsze fragmenty rozgrywki. Postaraliśmy się jednak opisać każdy z nich tak dokładnie, jak tylko było to możliwe.Pierwszy segment materiału przedstawia Adę, która rozmawia z Weskerem na temat szczegółów misji. Po krótkiej wymianie zdań następuje szybkie przejście do bezpośredniej akcji. Ada wykorzystuje linkę na wyciągniku, by z wysokiego punktu dokonać rekonesansu zamku znanego z siódmego rozdziału podstawowej gry. Szybkie pozbycie się czyhających tam Ganado, zarówno z ukrycia, jak i w otwartej walce, zwieńczone jest ucieczką z zamku do kolejnej lokacji.Po udanej ucieczce możemy podziwiać nową umiejętność naszej bohaterki: rozbrajanie min-pułapek. Jest to kolejna nowość, zaraz po lince na wyciągniku, która zresztą w następnym segmencie jest wykorzystana do cichego eliminowania przeciwnika umieszczonego na zawieszonej kładce.Zaprezentowany materiał zdecydowanie bardziej kładzie nacisk na elementy skradankowe niż podstawowa wersja gry. Jednak nie rezygnuje on z otwartej walki, w której nie brakuje latających pocisków. Najlepszym przykładem tego jest walka z bossem, przedstawiona na samym końcu materiału, oraz starcia w zamku. W tych momentach wspomniana linka również odgrywa kluczową rolę, pozwalając dostać się do słabych punktów bossa lub uciec od grupy przeciwników w strategicznie korzystniejsze miejsce.Czy to wszystko wystarczy żeby skusić graczy do włączenia ponownie gry i pobrania tego DLC? Przekonamy się już wkrótce, "Separate Ways" zadebiutuje już za 3 dni.