4 nowości w "Resident Evil 4" na które czekamy najbardziej

4 nowości w "Resident Evil 4"

Premiera remake'u gry " Resident Evil 4 " już za 18 dni i Capcom nie przestaje nam o tym przypominać. Niedawno opublikowane materiały jeszcze bardziej podgrzały nasze zainteresowanie grą, prezentując, co czeka nas na późniejszych etapach rozgrywki. Spośród tych informacji wybraliśmy cztery nowe elementy, które wzbogacą tę produkcję i na które najbardziej czekamy. Czy będą one pozytywnym uzupełnieniem? Przekonamy się już wkrótce.Nóż Leona już nie będzie służył tylko do zabijania przeciwników i otwierania skrzynek. W nowej odsłonie kultowej czwórki posłuży także do blokowania nadchodzących ciosów oraz, co ciekawe, strzałów z kuszy.Leon nie tylko będzie mógł chodzić i strzelać jednocześnie, ale również opanuje sztukę zakradania się i zadawania obrażeń znienacka. Atakowanie w ten sposób może jednak prowadzić do uszkodzenia jego noża, więc trzeba bardzo rozważnie dobierać moment i przeciwnika, aby nie zostać bezbronnym.Capcom zapowiadał, że zrobi z czwórki grę "większą i lepszą", i wygląda na to, że faktycznie tak będzie. Jednym z przykładów rozbudowy tej produkcji może być widoczne na krótkim materiale zadanie poboczne polegające na znalezieniu złotego jaja kurzego. W nagrodę Leon otrzyma trzy kryształy, które będzie mógł sprzedać u sprzedawcy. To może być drobna rzecz, ale na pewno uszczęśliwi graczy.Kolejną małą zmianą jest większa ingerencja w naszą walizkę. Nie tylko będziemy mogli zmienić jej kolor, a rozszerzenia będą miały dodatkowe bonusy, ale co ważniejsze, będziemy mogli do niej dorzucić także małe talizmany. Na pokazanym materiale wideo widać, że Leon jest w posiadaniu talizmanu, który zwiększa odzyskiwanie zdrowia ze zjedzonych jajek.Czekacie na odświeżonego Residenta?