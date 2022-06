Capcom Showcase: "RE2", "RE3" i "RE7" już na XSX i PS5

"Resident Evil: Village - Gold Edition" z DLC fabularnym

W nocy z poniedziałku na wtorek Capcom miał swoją 30-minutową prezentację, na której nie zapowiedział żadnych nowych produkcji (co ogłoszono już na kilka dni wcześniej), ale za to zobaczyliśmy nowe materiały z już ujawnionych produkcji. Najważniejsze materiały znajdziecie poniżej.Jakiś czas temu Capcom ogłosił, że " Resident Evil 2 ", " Resident Evil 3 " i " Resident Evil 7 " dostaną darmowe ulepszenia do Xbox Series X|S i PlayStation 5. W czasie prezentacji ogłoszono, że posiadacze tych gier w wersjach PS4 i XOne mogą już pobierać patche ulepszające.28 października zadebiutuje płatny dodatek "Shadow of Rose", którego akcja będzie rozgrywała się 16 lat po wydarzeniach z " Village ". Tego samego dnia zadebiutują patch dodający widok z perspektywy trzeciej osoby do " Village " oraz samodzielny sieciowy "Resident Evil Re: Verse". Do sprzedaży trafi również również " Resident Evil: Village - Gold Edition ", w którym znajdziemy podstawową wersję gry oraz dodatek.Podczas ostatniego State of Play zobaczyliśmy zwiastun zapowiadający remake " Resident Evil 4 ", więc teraz przyszedł czas na wideo z rozgrywki. Gra zadebiutuje 24 marca 2023 roku na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.Już 30 czerwca zadebiutuje pierwszy duży dodatek do " Monster Hunter: Rise " na Nintendo Switch i PC. Capcom zaprezentował nowe wideo z fragmentami rozgrywki oraz ogłosił, że gra będzie rozwijana po premierze darmową zawartością.