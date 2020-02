Plakat nowego filmu Lecha Majewskiego "Dolina Bogów"

27 marca do kin trafi polsko-hollywoodzka produkcja Lecha Majewskiego . W rolach głównych występują gwiazdy światowego kina: John Malkovich Keir Dullea . Dziś Galapagos Film zaprezentowało polski plakat. Wy możecie go obejrzeć poniżej:– mówi o swoim filmie reżyser.Trzy wątki narracyjne kierują widza do tytułowej Doliny Bogów i prowokują do własnych interpretacji. Pierwszy to archaiczna legenda Indian Navajo o bogach zamkniętych w skałach doliny Valley of the Gods pełna bogatej symboliki i archetypów. Drugi to historia najbogatszego człowieka globu, Wesa Taurosa ( John Malkovich ), który dotknięty osobistą tragedią, ukrywa się przed światem a publicznie pojawia się jedynie sporadycznie. Trzeci wątek jest historią narratora, Johna Ecasa ( Josh Hartnett ), pisarza, który zmaga się z traumatycznym rozstaniem z żoną i twórczym kryzysem. W tym czasie firma Taurosa eksploatująca rudę uranu przejmuje Dolinę Bogów, gdzie planuje drążyć tunele w świętej ziemi. Spokój przodków Navajo zostaje zburzony a skały rodzą mściciela.Zdjęcia do filmu, powstawały nie tylko w Valley of the Gods, w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych, ale i we Wrocławiu oraz zamkach i pałacach południowej Polski. Kostiumy do filmu stworzyła Ewa Kochańska . Reżyser zaprosił do współpracy także znaną projektantkę Evę Minge, oraz polskie marki - Pako Lorente i Kazar.trafi do kin już 27 marca. Za dystrybucję odpowiada Galapagos Films.