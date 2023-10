ILE? Apple mocno podnosi ceny subskrypcji swojej platformy

AppleTV+ o 43% droższe

Zwiastun filmu "Czas krwawego księżyca", kosztującej 200 milionów dolarów produkcji Apple'a

. Opłata roczna wzrosła z 69 dolarów do 99 dolarów. Oznacza to podwyżkę o 43%.Apple podnosi również ceny innych swoich usług, jak Apple News + i Apple Arcade.Jako powód koncern podaje chęć dalszego zapewniania swoim konsumentom najlepszego z możliwych doświadczenia w postaci wysokiej jakości rozrywki, contentu oraz innowacyjnych funkcjonalności.Platforma Apple'a wciąż pozostaje w Ameryce jedną z najtańszych. Jest to jednak kolejna w krótkim czasie podwyżka. W ubiegłym roku koncern podniósł cenę subskrypcji AppleTV+ z 4,99 na 6,99 dolarów/m-c.