"Biały Lotos". Miejsce 4. sezonu wybrane!

Wygląda na to, że Mike White wybrał już miejsce dla czwartego sezonu serialu "Biały Lotos". Tak w każdym razie twierdzi portal Deadline.
"Biały Lotos" w Europie
Po trzecim sezonie serialu "Biały Lotos" Mike White
mówił, że rozważa zmianę scenerii i porzucenie nadmorskich plaży. Deadline na ten temat nie ma nic do powiedzenia. Twierdzi jednak, że akcja czwartego sezonu rozgrywać się będzie we Francji
.
Dotychczas ekipa "Białego Lotosu"
kręcąc kryminalne historie wykorzystywała hotele sieci Four Seasons
jako miejsca udające ekskluzywne serialowe kurorty. Jeśli ta tradycja będzie kontynuowana, to do wyboru są trzy lokalizacje: Grand-Hôtel du Cap-Ferrat
na Francuskiej Riwierze, Megève
we francuskich Alpach oraz Hotel George V
w samym centrum Paryża.
Pomimo wcześniejszych komentarzy na temat zmiany scenerii, Deadline prognozuje, że wybrany zostanie Grand-Hôtel du Cap-Ferrat. Najmniejsze szanse daje hotelowi Megève, bo podobno Mike White
nie lubi chłodu i już wcześniej odrzucał pomysły osadzenia akcje któregoś z sezonów w narciarskim kurorcie.
