"Biały Lotos". Miejsce 4. sezonu wybrane!

Wygląda na to, że Mike White wybrał już miejsce dla czwartego sezonu serialu "Biały Lotos". Tak w każdym razie twierdzi portal Deadline.

Po trzecim sezonie serialu "Biały Lotos" Mike White mówił, że rozważa zmianę scenerii i porzucenie nadmorskich plaży. Deadline na ten temat nie ma nic do powiedzenia. Twierdzi jednak, że akcja czwartego sezonu rozgrywać się będzie we Francji.


Dotychczas ekipa "Białego Lotosu" kręcąc kryminalne historie wykorzystywała hotele sieci Four Seasons jako miejsca udające ekskluzywne serialowe kurorty. Jeśli ta tradycja będzie kontynuowana, to do wyboru są trzy lokalizacje: Grand-Hôtel du Cap-Ferrat na Francuskiej Riwierze, Megève we francuskich Alpach oraz Hotel George V w samym centrum Paryża.

Pomimo wcześniejszych komentarzy na temat zmiany scenerii, Deadline prognozuje, że wybrany zostanie Grand-Hôtel du Cap-Ferrat. Najmniejsze szanse daje hotelowi Megève, bo podobno Mike White nie lubi chłodu i już wcześniej odrzucał pomysły osadzenia akcje któregoś z sezonów w narciarskim kurorcie.

