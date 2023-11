Sony ma oryginalny pomysł na film komiksowy! To "Sinister Six"

"Sinister Six" powstanie?

Uniwersum Spider-Mana bez Spider-Mana

Zwiastun filmu "Kraven Łowca"

Sinister Six to grupa superzłoczyńców, przeciwników Spider-Mana. Pierwsza grupa kryjąca się pod tą nazwą pojawiła się w komiksach Marvela w 1964 roku. W jej skład wchodzili: Doctor Octopus, Vulture, Electro, Kraven the Hunter, Mysterio i Sandman.Najbliżej realizacji filmubył w czasach przygotowań. Studio wybrało nawet reżysera Drew Goddard . Projekt miał być planowany jako spin-off cyklu o Spider-Manie i trafić do kin między trzecią a czwartą częściąW filmie Spider-Man grany przez Andrew Garfielda miał zostać członkiem Sinister Six. Stałoby się po tym, jak zostałby oszukany przez wskrzeszonego Normana Osborna Według Daniela RichtmanaKomiksowe uniwersum Sony na bazie postaci Marvela powstaje równolegle do MCU. Ze względu na umowę Sony i Marvela o tym, że Spider-Man jest częścią uniwersum Marvela, postać ta nie pojawia się na razie w produkcjach aktorskich Sony. Choć Peter Parker i jego superbohaterskie alter-ego są w SSU wspominane.Do dziś premiery doczekały się trzy filmy z SSU, To dwie częściorazW październiku do kin miał wejść. Jednak na trzy miesiące przed premierą Sony niespodziewanie ją odwołało i przeniosło widowisko na sierpień przyszłego roku.A to oznacza, że kolejny widowiskiem Sony Spider-Man Universe będzie. Ten film trafi do kin na Walentynki.W przygotowaniu jest jeszcze trzecia częściNa przestrzeni lat mówiło się też o innych filmach w cyklu. Najbliżej realizacji był, którego gwiazdą został Bad Bunny . Latem artysta jednak porzucił projekt.