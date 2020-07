Koniec roku szkolnego już za nami. Podpowiadamy, jak stworzyć wakacyjną listę na Netflix w funkcji "Moja Lista".Koniec roku szkolnego to długo wyczekiwany dzień dla większości uczniów. Wakacje to czas na przyjemności, rozrywkę i na nadrabianie zaległości ulubionych filmów czy seriali. To też idealny moment, aby przygotować się na urlop i zbudować swoją wakacyjną listę z szerokiej gamy gatunków filmów i seriali. Podpowiadamy, jak to zrobić.Netflix już nie raz udowodnił, że jest serwisem dla każdego. Rozbudowana biblioteka treści przyciąga widzów w każdym wieku. Szeroki wybór dostępnych gatunków gwarantuje, że każdy użytkownik znajdzie coś dla siebie. Netflix z myślą o tych, którzy lubią planować i tworzyć listy rzeczy do zrobienia czy zobaczenia, udostępnił funkcję "Moja Lista". Sekcja ta umożliwia zapisanie własnego wykazu filmów, seriali i programów "do obejrzenia". Wystarczy wybrać preferowany tytuł, dodać do swojej listy, a już na pewno nie ucieknie nam z planu wieczornych seansów. Netflix, aby ułatwić korzystanie z serwisu, posortuje wybrane produkcje i wskaże te, które dana osoba najpewniej chce obejrzeć jako pierwsze.Sekcja "Moja lista" dostępna jest w witrynie Netflix oraz na wszystkich urządzeniach z obsługą serwisu Netflix. Na niektórych starszych urządzeniach funkcja może nosić nazwę "Lista", ale bez obaw - działa dokładnie w taki sam sposób. Aby znaleźć sekcję, wystarczy zalogować się na serwis Netflix i przewinąć ekran strony głównej do rzędu Moja lista.Jak stworzyć swoją listę na NetflixAby dodać tytuły do swojej wakacyjnej listy wystarczy najechać kursorem na film, serial lub program i wybrać opcję "+" lub odszukać daną produkcję, a następnie wcisnąć opcję "+ Moja lista". Funkcja może pomieścić nawet 500 tytułów, które łatwo można usunąć i wybrać inne, przez co każdy użytkownik może w szybki sposób zapisać wszystkie polecane przez znajomych produkcje i trzymać je w jednym miejscu.Kilka rekomendacji - ku inspiracji!Przygoda na ekranieDla fanów produkcji charakteryzujących się szybkim tempem akcji, brawurowymi rozwiązaniami fabularnymi oraz licznymi przeszkodami pokonywanymi przez bohaterów, idealnym rozwiązaniem będą produkcje o tematyce przygodowej jak np. " Mowgli: Legenda dżungli " czy " Na krańcu świata ". Produkcje przygodowe to wspaniała rozrywka dla całej rodziny, której nie może zabraknąć na wakacyjnej liście "must-see.Na dobry humorDobrego humoru nigdy nie za wiele. Komedie sprawdzą się nie tylko w gorsze dni (dopadają każdego z nas), ale również gdy chcemy się odstresować, zapomnieć o wszystkim wokół i miło spędzić czas przy dobrej dawce śmiechu. Produkcje te cechuje pogodny nastrój, komizm i przeważnie szczęśliwe zakończenie dla bohaterów. Wśród cenionych i uwielbianych produkcji w tej kategorii znajdziemy "Dzieciak rządzi: znowu w grze", " Psi patrol " czy produkcje dla tych trochę starszych jak. " Zabójczy rejs ", czy " Kluseczka " z Jennifer Aniston Dla tych, którzy tęsknią za szkołąNetflix nie zapominając o tych, którzy tęsknią za salą lekcyjną, udostępnia liczne dokumenty edukacyjne. Pozwalają one nie tylko poznać ciekawe fakty, historie czy wydarzenia ze świata, ale również poruszają ważne tematy i skłaniają do dyskusji. Nasza planeta ", " What the Health , "Trump: Amerykański sen" czy " Becoming: Moja historia " to tylko kilka przykładów z licznych dokumentów Netflix, które nie tylko bawią, wzruszają, dziwią ale również dostarczają ogromnej dawki wiedzy. Warto się rozwijać też w wakacje, dlatego polecamy "+ Moja lista".Jeśli planujesz wakacje poza domem, warto zapoznać się z funkcją inteligentnego pobierania, która umożliwia dostęp do produkcji z każdego zakątka świata i to bez koniecznego dostępu do internetu. To co.. pakujemy plecaki z ulubionymi tytułami i w drogę!