Pojedynek Godzilli z Kongiem odbędzie się 8 miesięcy później

Warner Bros. potwierdził wczoraj to, co szef studia zapowiadał już latem. Marcowa premiera widowiskazostała odwołana. Teraz film ma trafić do amerykańskich kin 20 listopada 2020 roku.Warner Bros. nie podał powodów tej zmiany. Gdy w czerwcu Toby Emmerich sugerował, że film opóźni się, mówił, że jest to spowodowane złym przyjęciem. Stwierdził wtedy, że studio woli przedłużyć prace nad widowiskiem, jeśli w zamian widzowie otrzymają produkt najwyższej klasy.Aktualne szczegóły fabuły nie są znane. Przed rokiem reżyser, Adam Wingard , zaprezentował ten oto opis: