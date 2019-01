Czekacie na spin-off serii, czyli? Jeśli nie, to może najświeższe zdjęcie The Rocka zdoła Was przekonać.Film opowie o przygodach rządowego agenta Luke'a Hobbsa ( Johnson ) oraz zabójcy Deckarda Shawa ( Statham ). Panowie spotkali się po raz pierwszy wi byli wówczas przeciwnikami. W kolejnej części cyklu zostali sprzymierzeńcami.Za kamerą stoi David Leitch ). Premiera 26 lipca 2019 roku.