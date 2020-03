Polecamy 5 filmów do obejrzenia z całą rodziną

***



3 2 1



***



3 2 1



***







***



3 2 1



***



TUTAJ znajdziecie listę 25 innych filmów i seriali, które warto nadrobić w czasach pandemii.

W czasach, gdy box office'em trzęsły ekranizacje komiksów, na skromny komediodramat Stephena Chbosky'ego sprzedano w Polsce ponad milion biletów.to historia 10-letniego Augiego ( Jacob Tremblay ), który urodził się z poważną wadą genetyczną i z tego powodu całe wczesne dzieciństwo spędził na przemian w domu i szpitalu. Nadszedł jednak czas, by bohater zmierzył się ze światem na zewnątrz. Jak pisał nasz recenzent:Przesłanie filmu jest proste i ponadczasowe: miej serce i patrzaj w serce.Zanim Taika Waititi wsiadł w pociąg do Hollywood, w rodzinnej Nowej Zelandii zdążył jeszcze nakręcić znakomite. To historia nastoletniego outsidera Ricky'ego, który wraz ze zrzędliwym wujkiem Hekiem i psem Tupakiem ukrywa się w buszu przed policją i opieką społeczną. Wspólna wędrówka zamienia się w miks absurdalnej komedii charakterów, kina surwiwalowego oraz historii inicjacyjnej. Dodajcie do tego efektownie sportretowany świat dzikiej przyrody, zabawne popkulturowe odniesienia oraz popisowe role Juliana Dennisona Sama Neilla . Strzeżcie się, ten film złowi wasze serca!To jeden z bardziej osobistych, a zarazem niedocenionych filmów Stevena Spielberga . Nieodżałowany Robin Williams wciela się tu w dorosłego Piotrusia Pana, który musi powrócić do Nibylandii, by odzyskać swoje dzieci uprowadzone przez żądnego zemsty kapitana Haka (cudownie przegięty Dustin Hoffman ). Pod płaszczykiem rozbuchanego baśniowego widowiska twórcasnuje opowieść o skupionym na pracy, wycofanym emocjonalnie ojcu próbującym na nowo odnaleźć drogę do serc pociech. W bonusie Julia Roberts w roli wróżki Dzwoneczka.Film Jona Favreau to być może najlepszy ze wszystkich remake'ów klasycznych animacji, jakie w ostatnich latach wypuściła wytwórnia Disneya. Reżyser zachował ducha oryginału, a zarazem opowiedział starą baśń w nowy atrakcyjny sposób. Przygody Mowgliego i spółki łączą ze sobą widowiskowe kino akcji, kumpelską komedię oraz pouczającą opowieść o potrzebie pokojowej koegzystencji światów natury i cywilizacjito również popis nieograniczonych możliwości speców od efektów wizualnych. Choć trudno w to uwierzyć, filmowa dżungla została w całości wykreowana przy pomocy czarów z komputera. Są tu sceny, gdy widz zaczyna się zastanawiać, dlaczego ekranowych wydarzeń nie komentuje zza kadru Krystyna Czubówna Buck Russell nadaje się do opieki nad dziećmi jak, nie przymierzając, Béla Tarr na stanowisko reżysera widowiska Marvela. Splot okoliczności sprawia jednak, że grany przez Johna Candy'ego niefrasobliwy nieudacznik musi tymczasowo zająć się trójką pociech swojego brata. Prowadzi to do serii komicznych perypetii, z których dowiecie się m.in., jak poradzić sobie z awarią pralki oraz nachalnym chłopakiem nastoletniej bratanicy. Na ekranie nie zabraknie również wzruszeń – bohater odbierze bowiem lekcję dojrzałości i zda egzamin na dobrego ojca. Na drugim planie błyszczy tu nieznany jeszcze Macaulay Culkin , a za kamerą stoi gigant amerykańskiej komedii lat 80. John Hughes . Dobry humor po seansie gwarantowany.