Najlepsze filmy o piratach. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

Kto z nas nie marzył w dzieciństwie o znalezieniu należących do piratów skarbów? Bohaterowie " Goonies ", czyli klasyka kina nowej przygody, dostają szansę na zrealizowanie tego marzenia, kiedy na strychu znajdują starą mapę. Ma ona prowadzić do ukrytych przez piratów skarbów. Oczywiście droga do celu okazuje się pełna wymyślnych pułapek, które przezorni piraci zastawili na wypadek, gdyby ktoś niepowołany chciał się dostać do zgromadzonych przez nich skarbów. Co gorsza, kilku niebezpiecznych przestępców dowiaduje się o poszukiwaniach prowadzonych przez młodych ludzi i postanawia wzbogacić się ich kosztem... Historia ta pokazuje, że przyjaźń jest największą wartością, a wspólnie można stawić czoła nawet najtrudniejszym problemom. W jednej z głównych ról wystąpił debiutujący na ekranie Josh Brolin