Polska Światłoczuła wyrusza w kolejną trasę. Tym razem wyjeżdżamy z filmem Pawła Pawlikowskiego , a naszym gościem będzie MIROSŁAW MAKOWSKI , który wraz z Maciejem Pawłowskim dostał nagrodę podczas tegorocznego Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni za najlepszy dźwięk.Odwiedzimy trzy miejscowości na Pomorzu - Lipią Górę, Tucholę oraz Miastko. Po każdej projekcji odbędzie się spotkanie z naszym gościem, które każdego wieczora będzie transmitowane na naszej stronie internetowej polskaswiatloczula.pl w zakładce LIVE.Polska Światłoczuła już od siedmiu lat nieprzerwanie przemierza nasz kraj, docierając z ambitnymi polskimi filmami i ich twórcami do miejscowości pozbawionych kin. Projekt zainicjowany w 2011 roku przez Dorotę Kędzierzawską Arthura Reinharta trafia do małych miasteczek i wsi, w których projekcje filmów odbywają się w nieoczywistych miejscach – w świetlicach wiejskich, remizach strażackich, muzeach, bibliotekach, zamkach, zakładach karnych i ośrodkach poprawczych, a nawet w starych kościołach.To, co dla nas jest najważniejsze i co szczególnie wyróżnia projekt, to możliwość spotkania i rozmowy widzów z twórcą pokazywanego filmu. Spotkania zawsze odbywają się po projekcji i jednocześnie są transmitowane online, dzięki czemu można "uczestniczyć" w rozmowie bez względu na odległość.Do tej pory zrealizowaliśmy 389 projekcji w 150 miejscowościach. Mapa Polski pełna jest światłoczułych miejsc i tras, które przecinają się od południa na północ, z wschodu na zachód.