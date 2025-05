Powieść twórcy "American Psycho" w rękach Ryana Murphy'ego. Kolejny seryjny morderca nadchodzi

"The Shards" w drodze na ekran. O czym opowie serial?

zasłynął jako poczytny pisarz już jako 21-latek, kiedy to ukazała się jego debiutancka powieść– uznana za generacyjny głos pokolenia X. Jego najpopularniejszym dziełem pozostaje książka, którą aktualnie przenosi na ekran Luca Guadagnino . Guadagnino był też swojego czasu zainteresowany ekranizacją "The Shards", kiedy to Ellis prowadził rozmowy w tej sprawie z telewizją HBO."The Shards" zawiera autobiograficzne wątki z życia Ellisa. Akcja rozgrywa się w latach 80. w Los Angeles, kiedy to główny bohater – 17-letni Bret Ellis – pragnie przeżyć ostatni rok w szkole, fantazjując o swoich kolegach i pracując nad debiutancką powieścią. Tymczasem w szkole pojawia się nowy chłopak, a jego obecność zaczyna się w tajemniczy sposób pokrywać z działalnością seryjnego mordercy w mieście.