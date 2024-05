Powieść autora "American Psycho" zostanie serialem. Za kamerą reżyser "Dream Scenario"

Getty Images © Stewart Cook



"The Shards" – co wiemy o serialu?

Zobacz zwiastun filmu "Dream Scenario"

, który chodzi do prestiżowej szkoły. Do jego klasy dołącza nowy uczeń, bystry, charyzmatyczny i przystojny Robert. Mimo że szybko zostaje włączony do grupy przyjaciół Breta, wciąż ukrywa przed wszystkimi fakty dotyczące swojej przeszłości.Fascynacja bohatera nowym kolegą rozgrywa się w trakcie poszukiwania przez policję seryjnego mordercy o pseudonimie Trwaler. Jego aktywność – pogróżki i akty przemocy – zdają się zbliżać do grupy chłopaków. Choć możliwe, że to tylko przypadki, niesamowita wyobraźnia Breta konstruuje z tego kolejne złożone historie. Nieufny wobec świata i przyjaciół popada w odosobnienie i paranoję, łączy zabójstwa z pojawieniem się Roberta w jego otoczeniu. Ellis będzie scenarzystą i producentem wykonawczym serialu.Norweski reżyser Kristoffer Borgli dostał się do Hollywood dzięki sukcesowi czarnej komedii " Chora na siebie ", pokazywanej w sekcji Un Certain Regard podczas festiwalu w Cannes w 2022 roku. Nicolas Cage wciela się w rolę niedocenianego i niemal niezauważalnego szarego człowieka, którego los zmienia się diametralnie, odkąd co noc śni się obcym ludziom na całym świecie. Z dnia na dzień, a w zasadzie z nocy na noc, Paul Matthews staje się celebrytą szczególnej kategorii. Nastoletnie córki przestają się go wstydzić, odzywa się do niego jego była, w oczach studentów zaczyna być cool, a na biurku przybywa lukratywnych kontraktów reklamowych. Wreszcie jest KIMŚ. Jednak szybko jego życie z ucieleśnienia marzeń staje się koszmarem, a z fascynującego fenomenu Paul staje się ofiarą cancel culture.W obsadzie: Julianne Nicholson