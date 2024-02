Twórca "Dahmera" znalazł kolejną gwiazdę do swojej antologii o "Potworach"

Co wiemy o serialu "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"?

Getty Images © Slaven Vlasic

Ari Graynor

"Historia Jeffreya Dahmera" w programie Serial Killers

Serialbędzie drugą odsłoną cyklu Ryana Murphy'ego zapoczątkowanego przez. Opowie on prawdziwą historię braci Erika i Lyle'a Menéndezów. W 1996 roku zostali oni skazani na dożywotnie więzienie bez możliwości przedterminowego zwolnienia za zabójstwo swoich rodziców, Joségo i Mary Louise "Kitty" Menéndezów. Obaj przyznali się do winy, twierdzą jednak, że do czynu tego popchnęły ich lata przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej, jakiej doznawali w domu.W (anty)bohaterów produkcji, braci Erika i Lyle'a Menéndezów, wcielą się Cooper Koch i Nicholas Alexander Chavez . A rodziców zagrają Javier Bardem W maju 2023 roku Erik i Lyle Menéndezowie złożyli dokumenty z prośbą o ponowne zbadanie sprawy. Powodem tej decyzji są słowa Roya Rosselló, byłego członka meksykańskiego boysbandu Menudo, który twierdzi, że jako 14-latek padł ofiarą molestowania ze strony Joségo Menéndeza.Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo jednak, że poza serialem Ryana Murphy'ego na Netflix trafi także dokument poświęcony sprawie braci Menéndez. Historia Jeffreya Dahmera " zadebiutowała na Netfliksie we wrześniu 2022 roku. Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym o serialu rozmawiają Michał Walkiewicz i Julia Taczanowska:W latach 1978–1991 Jeffrey Dahmer dokonał siedemnastu odrażających morderstw. Serial " Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera " przedstawia szczegóły tych horrendalnych zbrodni oraz ich defaworyzowane społecznie ofiary i środowiska, z których pochodziły. To właśnie systemowy rasizm i błędy policji pozwoliły jednemu z najgroźniejszych seryjnych morderców w Ameryce mordować przez ponad dekadę w biały dzień.