Powstaje filmowa wersja "Between Two Ferns With Zach Galifianakis"

Produkowany dla platformy Funny or Die programdoczeka się filmowej wersji. Prace nad nią trwały w tajemnicy już od pewnego czasu.to program, który pojawia się na stronach Funny or Die nieregularnie od 2008 roku. Miał on format talk show, w którym goście Zacha Galifianakisa musieli się zmierzyć z jego absurdalnymi i niewygodnymi pytaniami. W 2016 roku gościem była ówczesna kandydatka na prezydenta Stanów Zjednoczonych Hilary Clinton.Szczegóły fabuły kinowej wersji nie są znane. Wiadomo, że za reżyserię odpowiada współtwórca programu Scott Aukerman . Obraz powstaje na zlecenie platformy Netflix.