Powstaje nowy "Człowiek słoń". Jest odtwórca tytułowej roli

Adam Pearson zagra w nowym "Człowieku słoniu"

Getty Images © Mike Marsland



"Człowiek słoń" – zwiastun

O czym opowiadał "Człowiek słoń"?

"Elephant Man" Bernarda Pomerance'a to adaptacja dzienników doktora Fredericka Trevesa, lekarza, który opiekował się Josephem Merrickiem, cierpiącym na rzadką chorobę mężczyzną nazywanym "człowiekiem słoniem".Na przestrzeni lat w Josepha Merricka ze sztuki Pomerance'a wcielali się na scenie teatralnej m.ni. David Bowie Billy Crudup czy Bradley Cooper Cierpi on na nerwiakowłókniakowatość, chorobę, która powoduje wzrost guzów nienowotworowych na tkance nerwowej.Zdjęcia maja ruszyć wiosną 2026 roku.Scenariusz był oparty na dziennikach Trevesa oraz książce "The Elephant Man: A Study in Human Dignity" autorstwa Ashleya Montagu.Wiktoriańska Anglia. Dr Frederick Treves ( Anthony Hopkins ) trafia przypadkowo do jarmarcznej budy cyrkowej, gdzie dowiaduje się, że wystawiony jest na pokaz John Merrick ( John Hurt ) nazywany "człowiekiem-słoniem". Treves dobija targu z właścicielem i wypożycza dziwną postać, aby dokładniej zbadać tak rzadki przypadek medyczny. Wycieńczony astmą i nieludzkim traktowaniem Merrick zostaje przewieziony do szpitala. Okazuje się, że straszliwie zdeformowane ciało kryje człowieka o niezwykłej inteligencji i wrażliwości.