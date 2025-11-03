Newsy Filmy Inne Nie żyje Diane Ladd. Aktorka znana z "Dzikości serca" miała 89 lat
Nie żyje Diane Ladd – amerykańska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna najlepiej znana z roli Marietty Fortune, matki Luli (Laura Dern, jej córka) w "Dzikości serca" Davida Lyncha. Występ ten przyniósł jej nominację do Oscara. O statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej walczyła też dzięki kreacjom w dramatach obyczajowych "Alicja już tu nie mieszka" i "Historia Rose". Miała 89 lat.

Diane Ladd i Laura Dern w 1980 roku
Diane Ladd i Laura Dern w 1980 roku

Kim była Diane Ladd? Początki kariery

 
Diane Ladd urodziła się 29 listopada 1935 roku. Jako 17-latka rozpoczęła pracę tancerki rewiowej w nowojorskim klubie Copacabana, a niedługo potem zadebiutowała na Off-Broadwayu w dramacie "Orfeusz w wężowej skórze" – adaptacji sztuki Tennesseego Williamsa (prywatnie jej kuzyna). Grywała epizody w serialach, m.in. w kryminałach "Pułapka" i "Naked City" czy komedii "Stanley". Pierwszą większą rolę zagrała w wyreżyserowanych przez Rogera Cormana "Dzikich aniołach", w których to partnerowała Bruce'owi Dernowi, swojemu ówczesnemu mężowi. 

Najważniejsze role Diane Ladd


Diane Ladd zostanie zapamiętana przede wszystkim jako Marietta Fortune w nagrodzonej Złotą Palmą "Dzikości serca" Davida Lyncha. Rola kobiety, która za wszelką cenę chce rozdzielić swoją córkę Lulę z jej chłopakiem Sailorem (Nicolas Cage), przyniosła jej nominacje m.in. do Oscara i Złotego Globu. 

GettyImages-468733613.jpg Getty Images © Michael Ochs Archives
Diane Ladd na planie "Dzikości serca": z Laurą Dern i Harrym Deanem Stantonem
Ladd zyskała uznanie zarówno jako aktorka dramatyczna, jak i komediowa. Występy w filmach "Alicja już tu nie mieszka" Martina Scorsesego i "Historia Rose" Marthy Coolidge przyniosły jej nominacje m.in. do Oscarów i Złotych Globów. W 1981 roku odebrała Złoty Glob za drugoplanową rolę w inspirowanej produkcją Scorsesego komedii "Alice". 

Ladd współpracowała m.in. z Romanem Polańskim ("Chinatown"), Jackiem Claytonem ("Coś paskudnego tu nadchodzi"), Mikiem Nicholsem ("Barwy kampanii") czy Davidem O. Russellem ("Joy"). Z Lynchem i swoją córką Laurą Dern po latach spotkała się ponownie na planie "Inland Empire". Mogliśmy zobaczyć ją też m.in. w komedii "W krzywym zwierciadle: Witaj, święty Mikołaju", dramatach "28 dni" i "Prawdziwa historia" czy serialach "Szpital »Królestwo«", "Iluminacja" i "Chesapeake Shores". 

