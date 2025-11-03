Nie żyje Diane Ladd. Aktorka znana z "Dzikości serca" miała 89 lat

Nie żyje Diane Ladd – amerykańska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna najlepiej znana z roli Marietty Fortune, matki Luli (Laura Dern, jej córka) w "Dzikości serca" Davida Lyncha. Występ ten przyniósł jej nominację do Oscara. O statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej walczyła też dzięki kreacjom w dramatach obyczajowych "Alicja już tu nie mieszka" i "Historia Rose". Miała 89 lat. Getty Images © TPLP
Diane Ladd i Laura Dern w 1980 roku
Kim była Diane Ladd? Początki kariery Diane Ladd
urodziła się 29 listopada 1935 roku. Jako 17-latka rozpoczęła pracę tancerki rewiowej w nowojorskim klubie Copacabana, a niedługo potem zadebiutowała na Off-Broadwayu w dramacie "Orfeusz w wężowej skórze" – adaptacji sztuki Tennesseego Williamsa
(prywatnie jej kuzyna). Grywała epizody w serialach, m.in. w kryminałach "Pułapka
" i "Naked City
" czy komedii "Stanley
". Pierwszą większą rolę zagrała w wyreżyserowanych przez Rogera Cormana
"Dzikich aniołach
", w których to partnerowała Bruce'owi Dernowi
, swojemu ówczesnemu mężowi.
Najważniejsze role Diane LaddDiane Ladd
zostanie zapamiętana przede wszystkim jako Marietta Fortune w nagrodzonej Złotą Palmą "Dzikości serca
" Davida Lyncha
. Rola kobiety, która za wszelką cenę chce rozdzielić swoją córkę Lulę z jej chłopakiem Sailorem (Nicolas Cage
), przyniosła jej nominacje m.in. do Oscara i Złotego Globu.
Getty Images © Michael Ochs Archives
Diane Ladd na planie "Dzikości serca": z Laurą Dern i Harrym Deanem StantonemLadd
zyskała uznanie zarówno jako aktorka dramatyczna, jak i komediowa. Występy w filmach "Alicja już tu nie mieszka
" Martina Scorsesego
i "Historia Rose
" Marthy Coolidge
przyniosły jej nominacje m.in. do Oscarów i Złotych Globów. W 1981 roku odebrała Złoty Glob za drugoplanową rolę w inspirowanej produkcją Scorsesego
komedii "Alice
".
Ladd współpracowała m.in. z Romanem Polańskim
("Chinatown
"), Jackiem Claytonem
("Coś paskudnego tu nadchodzi
"), Mikiem Nicholsem
("Barwy kampanii
") czy Davidem O. Russellem
("Joy
"). Z Lynchem
i swoją córką Laurą Dern
po latach spotkała się ponownie na planie "Inland Empire
". Mogliśmy zobaczyć ją też m.in. w komedii "W krzywym zwierciadle: Witaj, święty Mikołaju
", dramatach "28 dni
" i "Prawdziwa historia
" czy serialach "Szpital »Królestwo«
", "Iluminacja
" i "Chesapeake Shores
".