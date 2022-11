Prawa sprzedane, powstanie niemiecka "Euforia"

"Euforia" – powstaje niemiecka wersja serialu

"Euforia" – o czym opowiada amerykańska wersja serialu?

Międzynarodowy sukces amerykańskiej wersji serialu " Euforia " przekłada się na realizacje kolejnych sezonów. Jak dowiadujemy się teraz, własną odsłonę opowieści o trudnym dorastaniu nastolatków chcą stworzyć także producenci z innych państw. Prawa sprzedano do Niemiec.Niemiecka firma Zeitsprung Pictures zakupiła prawa do produkcji i dystrybucji "Euforii" od ADD Content, która sprzedaje te koncesje na cały świat. Przypomnijmy, że amerykańska " Euforia " nie jest oryginalnym pomysłem Sama Levinsona , ale także adaptacją. Pierwsza wersja hitowego serialu powstała w Izraelu. Stali za nią twórcy Ron Leshem Nad niemiecką odsłoną hitu HBO pracować będą scenarzyści Jonas Lindt Paulina Lorenz (" Druck ")., przekazali we wspólnym oświadczeniu Michael Souvignier (prezes Zeitsprung Pictures) oraz producent Lennart Pohlig.Bohaterką serialu jest 17-letnia Rue Bennett. Nastolatka zakończyła niedawno odwyk i zastanawia się nad swoją przyszłością. Jej życie gwałtownie się zmienia, kiedy poznaje Jules Vaughn, transpłciową dziewczynę, która niedawno przeprowadziła się do miasta po rozwodzie swoich rodziców i podobnie jak Rue szuka swojego miejsca na Ziemi.Twórcą serialu jest Sam Levinson (" Assassination Nation ", " Malcolm i Marie "). W obsadzie są m.in. Zendaya Storm Reid . Serial doceniono podczas rozdań nagród Emmy . Produkcja otrzymała łącznie 9 statuetek, z czego dwie odtwórczyni głównej roli, Zendaya