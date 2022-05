Powstanie serialowy "Speed Racer" od J.J. Abramsa

Getty Images © Gareth Cattermole



Manga "Speed Racer" doczeka się kolejnej adaptacji. Po anime, grach, innych animacjach i filmie kinowym przyszła pora na aktorski serial. Projekt na zamówienie Apple stworzy firma Bad Robot i jej założyciel J.J. Abrams , który zostanie producentem wykonawczym.Showrunnerami i scenarzystami "Speed Racer" mają zostać Hiram Martinez , współtwórca seriali " Snowpiercer ", " Ostatni okręt " i " Snowfall ", oraz Ron Fitzgerald , w przeszłości odpowiadający za " Westworld " czy " Perry Mason ". Apple miało zakupić prawa do projektu już jakiś czas temu, ale dotąd prace, w tym zatrudnianie kolejnych współscenarzystów, trwały niezwykle długo. W produkcję zaangażował się również telewizyjny oddział studia Warner Bros. Speed Racer " to marka stworzona przez Tatsuo Yoshidę na początku lat 60. Jej bohaterem jest kierowca rajdowy Speed, który bierze udział w wyścigach w swoim pełnym gadżetów bolidzie o nazwie Mach 5. Szybko, bo już w 1967 została przeniesiona na ekran za sprawą anime pod tym samym tytułem. Jego emisja zakończyła się po 52 odcinkach, ale sprzedaż praw do transmisji na USA sprawiła, że seria ciągle cieszyła się dużą popularnością. W ramach licencji przez lata tworzono komiksy, seriale animowane, gry czy zabawki.W 2008 roku na ekranach pojawił się film sióstr Wachowskich Speed Racer ". W rolach głównych zagrali Emile Hirsch John Goodman . Widowisko nie przypadło do gustu ówczesnej widowni, a dochód z kin nie pokrył nawet wyjściowego budżetu 120 milionów dolarów. Przez ostatnie lata firma Tatsunoko Production, która stworzyła oryginalne anime, składała kolejne pozwy mające ustalić prawowitego posiadacza licencji do marki na całym świecie. W 2013 na mocy ugody wszystkie prawa wróciły do japońskiego producenta.