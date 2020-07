Poznajcie kulisy pracy nad muralami "The Old Guard"

Z okazji premiery widowiska " The Old Guard " z Charlize Theron w roli głównej Netflix zaprosił artystów z całego świata do stworzenia inspirowanych filmem murali, które jednocześnie nawiązywałyby do lokalnej historii. Jednym z nich jest Bartosz Kosowski. Jego prace możecie zobaczyć w Warszawie przy ul. Jaworzyńskiej 8 i we Wrocławiu na Wybrzeżu Słowackiego. Zobaczcie krótkie wideo dokumentujące pracę nad projektem:Kosowski postanowił umieścić bohaterów " The Old Guard " na tle bitwy pod Grunwaldem oraz średniowiecznego Wrocławia. Oba projekty powstały na podstawie XV-wiecznych drzeworytów. Z kolei kolorystyka jego pracy nawiązuje do oryginalnych okładek komiksów Grega Rucki Ponieważ projekt musiał dostać zielone światło nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także od producentów i gwiazd produkcji, grafik był bardzo napięty. Kosowski przyznaje, że zaproszenie do współpracy przez Netflix jest dla niego szczególnym wyróżnieniem.Film " The Old Guard " na podstawie komiksu Grega Rucki , wyreżyserowany przez Ginę Prince-Bythewood (" Miłość i koszykówka ", " W cieniu jupiterów "), to mocna, pełna autentyzmu i naszpikowana akcją opowieść, która pokazuje, że naprawdę niełatwo jest żyć wiecznie.Pod dowództwem wojowniczki imieniem Andy ( Charlize Theron ), sekretna grupa najemników, których nic nie jest w stanie zabić, od stuleci chroni świat śmiertelników. Kiedy zespół podejmuje się nowej misji ratunkowej i ich nadzwyczajne zdolności zostają nagle ujawnione, Andy i Nile ( KiKi Layne ), świeżo upieczony żołnierz w szeregach grupy, muszą wyeliminować zagrożenie ze strony ludzi, którzy za wszelką cenę chcą zawładnąć ich mocą i zarobić na tym fortunę.