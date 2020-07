WIDEO: Wszystko, co musicie wiedzieć o "The Old Guard"

Czym jest Stara Gwardia? Kim są jej członkowie? Jak wyglądały prace nad przełożeniem komiksu na język filmu? W tym wideo znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat " The Old Guard " przed obejrzeniem filmu:Film " The Old Guard ", na podstawie komiksu Grega Rucki, to historia wojowniczki imieniem Andy ( Charlize Theron ) i jej sekretnej grupy nieśmiertelnych najemników, którzy od stuleci chronią świat. Kiedy zespół podejmuje się nowej misji ratunkowej i ich nadzwyczajne zdolności zostają ujawnione, Andy i Nile ( Kiki Layne ), świeżo upieczona żołnierz w szeregach grupy, muszą wyeliminować zagrożenie ze strony ludzi, którzy za wszelką cenę chcą dla pieniędzy zawładnąć ich mocą.Premiera na platformie Netflix już 10 lipca.