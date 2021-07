Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia do "The Old Guard 2"

W rozmowie z dziennikiem "Variety" Charlize Theron ujawniła, że scenariusz kontynuacji " The Old Guard " jest już gotowy. Zdjęcia mają rozpocząć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. The Old Guard " to adaptacji komiksu Grega Rucki pod tym samym tytułem. Film opowiada historię sekretnej grupy najemników, których nic nie jest w stanie zabić. Oddział pod dowództwem wojowniczki imieniem Andy ( Theron ) od stuleci chroni świat śmiertelników. Kiedy zespół podejmuje się nowej misji ratunkowej i ich nadzwyczajne zdolności zostają nagle ujawnione, Andy i Nile, świeżo upieczony żołnierz w szeregach grupy, muszą wyeliminować zagrożenie ze strony ludzi, którzy za wszelką cenę chcą zawładnąć ich mocą i zarobić na tym fortunę.Pierwsza odsłona " The Old Guard " zadebiutowała na Netfliksie w lipcu ubiegłego roku. Film okazał się jedną z 10 najchętniej oglądanych oryginalnych produkcji w historii platformy streamingowej.Film wyreżyserowała Gina Prince-Bythewood . W obsadzie prócz Theron znaleźli się także KiKi Layne