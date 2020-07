Wyjątkowe wydarzenie wspierające grające kobiety z okazji premiery filmu " The Old Guard " – Nieśmiertelni na Twitchu dołączą do Andromache ze Scytii.10 lipca na platformie Netflix zadebiutował film " The Old Guard ". W ramach promocji najnowszego tytułu, zorganizowano wyjątkowe wydarzenie, w którym kluczową rolę odegrają kobiety ze świata esportu i gamingu.Coraz więcej kobiet w świecie gaminguWiele osób nadal uważa, że świat gamingu jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Najnowsze badania pokazują jednak, że 47 procent polskiej społeczności graczy stanowią kobiety, a co czwarta kobieta jest fanką esportu. Oprócz tego aż 20% streamów na Twitchu prowadzą influencerki gamingowe. The Old Guard " to nie tylko film pełen akcji, ale także silny przekaz dotyczący kobiet. Andy, główna bohaterka grana przez Charlize Theron , jest dowódczynią nieśmiertelnej drużyny, prawdziwą liderką z niezwykle silną osobowością. Nawiązując do najnowszej produkcji, a także do stale rosnącej reprezentacji kobiet w świecie gamingu, Netflix stworzył platformę, która ma zapewnić grającym kobietom większą widoczność i nadać pozytywny przekaz wewnątrz społeczności.Old Guard Game Night – "when we play together, we all win"W niecodziennym wydarzeniu, naprzeciwko siebie staną dwa zespoły, prowadzone przez popularne streamerki gamingowe. Drużyny rywalizować będą w trzech najpopularniejszych tytułach w Polsce, czyli "Counter Strike: Global Offensive", "Fortnite" i "Valorant".Zespoły będą się składać z trzech przedstawicielek polskiej sceny gamingowej i jednego influencera. W drużynie A wspólnie zagrają: Dżejdżejka, Nieuczesana, AL3XANDRAS i Gimper, z kolei szeregi drużyny B zasilą: Veneea, Kasix, Brunecia i TaZ.Dołącz do jednej z drużyn!Do piątkowej rozgrywki będą mogli również dołączyć obserwujący. Każdy z zawodników będzie potrzebować chwili oddechu w trakcie wielogodzinnej rozgrywki, nie oznacza to jednak przerwania pojedynku! Właśnie wtedy do drużyny dołączy wylosowana wcześniej osoba.Co należy zrobić, aby mieć szansę zagrać ramię w ramię z Dżejdżejką lub Veneeą?Każdy z zaangażowanych influencerów, 13 lipca opublikował post informujący o mechanice The Old Guard Game Night na swoim Facebooku. Pod postem, w sekcji komentarzy znalazło się pytanie: Która postać z filmu " The Old Guard " powinna znaleźć się w Twojej drużynie i dlaczego? Docelowo zostanie wybranych 20 najbardziej kreatywnych komentarzy. Ich autorzy zagrają jeden mecz w wybranej przez siebie drużynie. Zgłoszenia są przyjmowane do czwartku, 16 lipca, a zwycięzcy zostaną wyłonieni następnego dnia.O filmie " The Old Guard ":Pod dowództwem wojowniczki imieniem Andy ( Charlize Theron ), sekretna grupa najemników, których nic nie jest w stanie zabić, od stuleci walczyła o bezpieczeństwo śmiertelnego świata. Ale kiedy cały zespół zostaje zwerbowany do podjęcia nagłej misji, niesamowite zdolności jego członków zostają odkryte przez wroga. Andy i Nil, która właśnie dołączyła do szeregów grupy, muszą pomóc wyeliminować zagrożenie i stawić czoła tym, którzy za wszelką cenę chcą zawładnąć ich mocą i zbić na tym fortunę.Film " The Old Guard " na podstawie komiksu Grega Rucki, wyreżyserowany przez Ginę Prince-Bythewood , to mocna, pełna autentyzmu i naszpikowana akcją opowieść, która pokazuje, że naprawdę niełatwo jest żyć wiecznie.