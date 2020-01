Prawdziwa "Ramona" pozywa twórców "Ślicznotek"

Samantha Barbash, ex-striptizerka, która w Lorene Scafarii zamieniła się w graną przez Jennifer Lopez królową przekrętu Ramonę, pozwała twórców filmu za zniesławienie.Barbash twierdzi, że jej filmowy portret jest obraźliwy, a scenariusz filmu znacząco mija się z prawdą. W swoim pozwie uwzględniła STX, Gloria Sanchez Productions a także należące do Lopez Nuyorican Productions. Zarzuca twórcom mniejsze i większe nieścisłości, które - pomimo, że film powstał na bazie wiarygodnego faktograficznie artykułu Jessiki Pressler "Hustlers at Scores" - i tak znalazły się w filmie.Prawdziwą kością niezgody są natomiast sceny, w których filmowa Ramona handluje niedozwolonymi substancjami w otoczeniu swoich dzieci. Barbash przekonuje, że przedstawia ją to w bardzo złym świetle i jest wyssane z palca. A ponadto ma negatywny wpływ na jej obecny biznes, czyli salon piękności, który otworzyła kilka lat temu. Kobieta domaga się 40 milionów dolarów zadośćuczynienia.Film Scafarii opowiada historię grupy striptizerek, które manipulowały bogatymi bankierami z Wall Street, wyciągając od nich astronomiczne sumy. Przypomnijmy też, że Lopez zdobyła za swoją rolę nominację do Złotego Globu i ma spore szanse na powtórzenie tego wyczynu na Oscarach.