Producent "Daredevila" oskarżony o rasistowskie komentarze

Podczas niedzielnego panelu #SaveDaredevilCon z twórcami " Daredevila " znany z serialu aktor Peter Shinkoda oskarżył producenta Jepha Loeba o wygłaszanie antyazjatyckich komentarzy. Shinkoda wcielał się w serialu w postać Nobu, członka klanu ninja The Hand. Podczas dyskusji aktor wspomniał, że w trakcie produkcji serialu pojawiły się plany, by rozbudować jego postać i pogłębić relację Nobu z Madame Gao ( Wai Ching Ho ), ale w końcu zrezygnowano z tego kierunku rozwoju fabuły. Shinkoda początkowo nie był chętny, by zgłębić temat, ale ostatecznie zdecydował, że ma coś do powiedzenia., zdradził aktor.To nie pierwszy przypadek, gdy Loeb oskarżany jest o niewrażliwość na kwestie rasowe. Krytykowano też jego wybór, by w głównej roli serialu " Iron Fist " zagrał Finn Jones - dla wielu osób była to stracona okazja, by obsadzić Azjatę, a zamiast tego powielono stereotyp "białego zbawcy" i fetyszyzowano azjatycką kulturę. Daredevil " doczekał się trzech sezonów. Główny bohater wystąpił również w miniserialu " Defenders ", gdzie spotkał się z bohaterami trzech pozostałych marvelowskich produkcji dla platformy Netflix.