Profil taki jak Ty - podpowiadamy jak spersonalizować

Zaczynasz swoją przygodę z serwisem Netflix? Wiesz już, jakie plany dostępne są w serwisie, jakie metody płatności możesz wybrać i na jakich urządzeniach oglądać? Jeśli tak, możesz zacząć odkrywać możliwości Netflixa. Podpowiemy jak stawiać pierwsze kroki w serwisie, przejść przez logowanie i spersonalizować profil. To co zaczynamy!Pierwsze logowanie na Netflix - dołącz do świata najlepszych filmów i serialiPo wcześniejszym zapoznaniu się z ABC Netflixa, czyli jak wybrać najlepszy plan , który przedstawia komplet przydatnych informacji dla początkujących, warto dowiedzieć się jak dokonać pierwszego logowania na serwisie aby zacząć odkrywać ulubione filmy i seriale fanów na całym świecie. Wystarczy wejść na stronę Netflix lub w aplikację i wybrać opcję "Zaloguj się". W tym celu należy wpisać adres e-mail lub numer telefonu oraz hasło. Logowania można dokonać na dowolnym urządzeniu: za pomocą komputera i wybranej przeglądarki, telewizora z funkcjami Smart TV, konsoli do gier, odtwarzacza DVD i Blu-ray, dekodera, tabletu czy telefonu komórkowego.Stwórz profil – dla siebie i domownikówNetflix pozwala utworzyć profil dla siebie, ale także dla innych osób ze swojego gospodarstwa domowego. Dzięki temu każdy z członków rodziny, który współdzieli wybrany pakiet w ramach jednego konta Netflix, może cieszyć się spersonalizowanym profilem, i udogodnieniami z tym związanymi. Dokonując oceny filmów, seriali i programów oraz na podstawie historii przeglądania, Netflix potrafi przefiltrować tysiące dostępnych produkcji i zasugerować te, które będą najbardziej zbliżone do tego, co dany użytkownik lubi oglądać. Im więcej użytkownik korzysta z serwisu Netflix, tym bardziej spersonalizowany jest jego pulpit i trafniej dobierane są proponowane tytuły. Każdy właściciel profilu może zmienić preferencje językowe, wygląd napisów, ustawienia odtwarzania czy stworzyć swoją listę "Do obejrzenia". Na jednym koncie Netflix można utworzyć pięć różnych profili oraz ustawić ograniczenie wiekowe dla młodszych użytkowników . Wystarczy wejść na stronę "Zarządzaj profilami", wybrać opcję "Dodaj profil", a następnie nazwać profil np. imieniem lub ksywką. W celu zatwierdzenia należy wybrać opcję "Kontynuuj". Od teraz każdy z domowników może cieszyć się swoim profilem i odkrywać idealne dla siebie treści!Spersonalizuj swój profil - wyróżnij sięSerwis Netflix umożliwia personalizację ikony profilowej, przez co każdy użytkownik może w łatwy sposób zmienić swój awatar, wybierając jedną spośród wielu propozycji znajdujących się w bibliotece. Wśród z nich można znaleźć wizerunki bohaterów ulubionych produkcji Netflixa jak Jedenastka ze Stranger Things, czy Profesor z Domu z Papieru. Dla początkujących na Netflix przygotowaliśmy Quiz, który bazując na odpowiedziach, podpowie najlepiej pasującą do użytkownika postać z kultowego serialu - Którą bohaterką "Orange is The New Black" jesteś? . Warto rozwiązać też Sprawdź, którą premierę Netflix powinieneś obejrzeć , by dowiedzieć się od jakiego tytułu warto zacząć i tam szukać inspiracji na awatar. Jak spersonalizować swój profil? Wystarczy wejść na poziom ekranu głównego, lub na stronę "Zarządzaj Profilami", kliknąć na ikonę ołówka na profilu, który chcemy zmienić a następnie wybrać preferowaną ikonę.