Przyszłoroczne Oscary raz jeszcze bez prowadzącego?

Getty Images © Michael Tran



Wygląda na to, że na przyszłorocznej gali oscarowej może ponownie zabraknąć prowadzącego. Tak można przynajmniej wywnioskować z wypowiedzi Karey Burke - jednej z czołowych postaci w zarządzie telewizji ABC, która od lat emituje uroczystość.Burke przyznała, że wraz z resztą szefostwa jest zadowolona z formuły, jaką udało się wypracować w tym roku producentom show. W rozmowie z dziennikarzami prezydent ABC Entertainment dała do zrozumienia, iż będzie zachęcała Amerykańską Akademię Filmową, aby w przyszłym roku kontynuowała nową strategię artystyczną.Przypomnijmy: tegoroczną transmisję z Dolby Theatre oglądało 29,6 mln widzów, co jest rezultatem o ponad 3 miliony lepszym od gali z ubiegłego roku. Pierwotnie gospodarzem Oscarów 2019 miał być Kevin Hart . Komik zrezygnował jednak z czynienia honorów domu po tym, jak "fani" wyszperali jego stare homofobiczne wpisy z Twittera.92. gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 9 lutego 2020 roku.