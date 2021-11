Publiczność wybiera swój film na festiwalu KIFF w KinoGram

Od dzisiaj do końca listopada publiczność może głosować i wybrać swój film krótkometrażowy na KinoGram International Film Festival w Fabryce Norblina. Zdobywców Nagrody Publiczności oraz nagród jury festiwalu poznamy na Gali Wręczenia Nagród KIFF 30 listopada 2021 w kinie KinoGram.KIFF to niezależny międzynarodowy festiwal filmów krótkometrażowych, na który swoje filmy nadesłali twórcy z całego świata. Selekcja KIFF wskazała TOP15 festiwalowych obrazów, na które może głosować publiczność w KinoGram. Filmy, spośród których Widzowie wyłonią swojego zwycięzcę pokazywane są na wielkim ekranie w foyer kina Fabryki Norblina codziennie od 10.00 do 24.00. W dniach 22 i 23 listopada w godz. 9.00 -12.00 i 22.00 - 23.00 będzie je można obejrzeć również na ekranie w jednej z sal kinowych KinoGram.– mówi Anna Zoll, dyrektorka i twórczyni festiwalu -Poza Nagrodą Publiczności na KIFF przyznane zostaną regulaminowe nagrody, których zdobywców wyłoni jury złożone ze znanych i nagradzanych polskich filmowców i producentów: Katarzyny Adamik Wszystkie nagrody zostaną ogłoszone i wręczone 30 listopada 2021 na Gali KIFF w KinoGram.Międzynarodowy Festiwal Filmowy KinoGram (KIFF) został stworzony przez kino KinoGram – miejsce w fascynującej postindustrialnej przestrzeni dawnej Fabryki Norblina w Warszawie, skupiające się na kulturze, gdzie można spotkać najlepszych polskich twórców filmowych i ludzi przemysłu z ich lekcjami mistrzowskimi i wykładami – również dzięki bliskiej współpracy z Gildią Reżyserów Polskich. To tutaj odbywają się premiery filmowe, panele dyskusyjne oraz retransmisje wydarzeń kulturalnych.Wszystkie informacje o festiwalu znajdują się na stronie www.kinogram.pl/kiff/ oraz na platformie www.filmfreeway.com/KinoGramInternationalFilmFestival