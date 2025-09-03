"Man of Tomorrow": James Gunn zapowiada sequel "Supermana". Znamy datę premiery

Jeszcze nie opadł kurz po premierze "Supermana", a James Gunn zapowiedział już sequel. Właśnie poznaliśmy jego tytuł i datę premiery.
David Corenswet jako Superman
Kiedy "Superman: Man of Tomorrow" trafi do kin?James Gunn
jest aktywny w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się nich informacjami o swoich projektach. We wpisie zamieszczonym na portalu X udostępnił grafikę przedstawiającą Supermana
w towarzystwie Leksa Luthora
, do której dodał podpis: Man of Tomorrow. W kinach 9 lipca 2027 roku
. Oryginalny wpis możecie zobaczyć poniżej:
Zanim "Man of Tomorrow
" trafi na ekrany, poznamy bliżej jego kuzynkę – graną przez Milly Alcock
Karę Zor-El, czyli Supergirl
. Premiera reżyserowanego przez Craiga Gillespiego
widowiska "Supergirl: Woman of Tomorrow
" zaplanowana jest na 26 czerwca 2026 roku. Aktualnie trwa emisja drugiego sezonu "Peacemakera
". Przedstawione w nim wydarzenia są powiązane z fabułą "Supermana
".
"Superman" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Supermanie
" Jamesa Gunna
:
Zobacz zwiastun "Supermana"
"Superman
" trafił na ekrany kin w lipcu tego roku. Na całym świecie zarobił do tej pory 611,6 miliona dolarów, co daje mu siódme miejsce w światowym box offsie. Wcielającemu się w tytułową rolę Davidowi Corenswetowi
partnerowali m.in. Rachel Brosnahan
(jako Lois Lane
) i Nicholas Hoult
(jako Lex Luthor
). Przypominamy zwiastun: