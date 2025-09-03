Newsy Filmy "Man of Tomorrow": James Gunn zapowiada sequel "Supermana". Znamy datę premiery
"Man of Tomorrow": James Gunn zapowiada sequel "Supermana". Znamy datę premiery

Jeszcze nie opadł kurz po premierze "Supermana", a James Gunn zapowiedział już sequel. Właśnie poznaliśmy jego tytuł i datę premiery. 

David Corenswet jako Superman

Kiedy "Superman: Man of Tomorrow" trafi do kin?


James Gunn jest aktywny w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się nich informacjami o swoich projektach. We wpisie zamieszczonym na portalu X udostępnił grafikę przedstawiającą Supermana w towarzystwie Leksa Luthora, do której dodał podpis: Man of Tomorrow. W kinach 9 lipca 2027 roku. Oryginalny wpis możecie zobaczyć poniżej: 



Zanim "Man of Tomorrow" trafi na ekrany, poznamy bliżej jego kuzynkę – graną przez Milly Alcock Karę Zor-El, czyli Supergirl. Premiera reżyserowanego przez Craiga Gillespiego widowiska "Supergirl: Woman of Tomorrow" zaplanowana jest na 26 czerwca 2026 roku. Aktualnie trwa emisja drugiego sezonu "Peacemakera". Przedstawione w nim wydarzenia są powiązane z fabułą "Supermana".

"Superman" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Supermanie" Jamesa Gunna



Zobacz zwiastun "Supermana"


"Superman" trafił na ekrany kin w lipcu tego roku. Na całym świecie zarobił do tej pory 611,6 miliona dolarów, co daje mu siódme miejsce w światowym box offsie. Wcielającemu się w tytułową rolę Davidowi Corenswetowi partnerowali m.in. Rachel Brosnahan (jako Lois Lane) i Nicholas Hoult (jako Lex Luthor). Przypominamy zwiastun: 

