Oscary 2026: Autor "Trylogii Zemsty" znów walczy o statuetkę

W ostatnich dniach kolejne cztery kraje zgłosiły się do rywalizacji o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W ten sposób lista powiększyła się już do 26 tytułów.
Korea Południowa znów wysyła film Parka Chan-wooka
Kandydatem Korei Południowej został film "Eojjeolsuga eobsda". Obraz walczy właśnie o Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji.
Bohaterem filmu jest Man-soo, ekspert branży papierniczej z 25-letnim stażem. Jednak doświadczenie nie ochroniło go przed kryzysem ekonomicznym i właśnie znalazł się bez pracy. Man-soo przysięga sobie, że nową pracę znajdzie w ciągu trzech miesięcy. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Naznaczony kolejnymi odmowami i upokorzeniami Man-soo podejmuje decyzję, która zaważy nie tylko na jego życiu...
Trzy lata temu Park Chan-wook po raz pierwszy walczył o oscarową nominację, jednak "Podejrzana" zdołała znaleźć się wyłącznie na skróconej liście do nominacji. Korea Południowa ma na swoim koncie zaledwie jednego Oscara, zdobytego przez "Parasite" sześć lat temu.
Teaser filmu "Eojjeolsuga eobsda"
Najlepszy film tegorocznego Un Certain Regard kandydatem Chile
Swojego reprezentanta ogłosiło także Chile. Kraj postawił na dramat "Tajemnicze spojrzenie flaminga", który wygrał tegoroczną canneńską sekcję Un Certain Regard.
Akcja filmu rozgrywa się w 1982 roku. W kabarecie Alaska House, położonym na obrzeżach zakurzonej górniczej osady, mieszka kolorowa wspólnota drag queens i trans kobiet. Wspólnie opiekują się porzuconą jedenastoletnią Lidią, tworząc dla niej ekscentryczną, ale pełną ciepła rodzinę. Kiedy w miasteczku wybucha tajemnicza choroba, oskarżenia padają na mieszkańców Alaska House, a jej źródłem ma być ich spojrzenie.
Chile wie już, jak smakuje zwycięstwo w oscarowej rywalizacji. Dziewięć lat temu statuetkę zdobyła "Fantastyczna kobieta".
Zwiastun filmu "Tajemnicze spojrzenie flaminga"
Dominikana wysyła film nagrodzony za reżyserię przed rokiem w Berlinie
Na film sprawdzony na wielkich festiwalach stawia też Dominikana. Kandydatem został bowiem dramat "Pepe", który zdobył w 2024 roku Srebrnego Niedźwiedzia za reżyserię.
Bohaterem filmu jest młody hipopotam Pepe, który należał do słynnego Pablo Escobara. Pepe był pierwszym hipopotamem zabitym w Amerykach. Ale to dopiero początek jego historii. Bo Pepe powraca jako duch.
Dominikana zaczęła walczyć o Oscara w latach 80. XX wieku, ale regularnie wysyła swoje filmy dopiero od 2011 roku. Do tej pory żaden z reprezentantów tego kraju nie wywalczył nominacji.
Zwiastun filmu "Pepe"
Estonia stawia na młodych
Swojego kandydata ma już także Estonia. Do Los Angeles wysłany zostanie film "Pikad paberid", który miał swoją premierę w ojczyźnie w styczniu.
Film jest portretem młodego pokolenia. Bohaterami są Sebastiani i Siloga. Mają po dwadzieścia parę lat i dość codziennej rutyny. Marzą o życiu pełną piersią i wyjeździe do Brazylii.
Żaden film z Estonii nie zdobył dotąd Oscara, jednak ponad dekadę temu "Mandarynki" wywalczyły dla tego kraju nominację.
Zwiastun filmu "Pikad paberid"
OSCARY 2026: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy