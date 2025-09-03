Newsy Seriale Ed Harris w spin-offie "Yellowstone". Wiemy, jaka przypadła mu rola
Ed Harris w spin-offie "Yellowstone". Wiemy, jaka przypadła mu rola

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ed+Harris+do%C5%82%C4%85cza+do+obsady+%22The+Dutton+Ranch%22.+Co+wiemy+o+spin-offie+%22Yellowstone%22-162758
Ed Harris w spin-offie &quot;Yellowstone&quot;. Wiemy, jaka przypadła mu rola
Trwają prace nad serialem "The Dutton Ranch", czyli kontynuacją "Yellowstone". Właśnie dowiedzieliśmy się, że do obsady dołączyła kolejna gwiazda.

Ed Harris odwiedzi rancho Duttonów. Kogo zagra?


Do obsady "The Dutton Ranch" dołączył Ed Harris. Aktor wcieli się w Everetta McKinneya – weterana wojennego, a obecnie lekarza weterynarii, który traktuje zwierzęta ze współczuciem i zrozumieniem. Jego bohater wyróżnia się poczuciem humoru.

GettyImages-2175756215.jpg Getty Images © Robin L Marshall

Akcja serialu ma się toczyć po wydarzeniach przedstawionych w piątym sezonie "Yellowstone". Do swoich ról powrócą Kelly Reilly i Cole Hauser, czyli ekranowi Beth Dutton i Rip Wheeler, oraz Finn Little, który ponownie wcieli się w Cartera. Niedawno ogłoszono też udział Annette Bening (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ). Obowiązki showrunnera przypadły Chadowi Feehanowi, który współpracował z Taylorem Sheridanem – twórcą uniwersum "Yellowstone" – przy serialu "Stróżowie prawa: Bass Reeves".

Ostatnie role Eda Harrisa


W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć Eda Harrisa m.in. w serialu "Westworld", a także "Córce" Maggie Gyllenhaal, "Top Gun: Maverick" Josepha Kosinskiego oraz "Love Lies Bleeding" Rose Glass.  Aktualnie jego filmografię zamyka dramat psychologiczny "Long Day's Journey Into Night", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Dublinie.

Zobacz zwiastun drugiego sezonu "1923"


Aktualnie uniwersum "Yellowstone" zamyka drugi sezon "1923" – spin-offu z Helen Mirren i Harrisonem Fordem w rolach głównych. Przypominamy jego zwiastun:



W drugim sezonie serialu "1923" surowa zima przynosi nowe wyzwania Jacobowi (Harrison Ford) i Carze (Helen Mirren), którzy na ranczu Duttonów mają jeszcze wiele spraw do dokończenia. Trudne warunki pogodowe i wrogowie zasadzający się na dziedzictwo rodziny skłaniają Spencera (Brandon Sklenar) do wyruszenia w trudną podróż do domu. Czeka go wyścig z czasem, którego stawką są losy jego rodziny w Montanie. Tymczasem Alexandra (Julia Schlaepfer) rozpoczyna wymagający rejs przez Atlantyk, żeby odnaleźć ukochanego Spencera.

