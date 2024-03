RECENZJA: Serial platformy Netflix "Dżentelmeni". Guy Ritchie w najlepszej formie?

Recenzja serialu "Dżentelmeni", reż. Guy Ritchie

Jej fragment znajdziecie poniżej, całą na karcie serialu "Dżentelmeni" autor: Maciej NiedźwiedzkiJest taka znana powieść (i jeszcze słynniejsza adaptacja) o najmłodszym synu pewnego Sycylijczyka. Ten, zamiast kontynuować rodzinny biznes, zaciąga się do wojska i chce podążać własną ścieżką. Nie utożsamia się z systemem wartości ojca, choć ten upatruje w nim swojego wymarzonego następcę. Kluczowa w tej historii jest też jego relacja ze starszym bratem, który pragnie wiele osiągnąć, ale nie posiada ku temu żadnych predyspozycji. Ma za to wygórowane ambicje, choć słaby charakter. Główny bohater kocha go szczerze, równocześnie jednak nad nim dominuje i go przyćmiewa: swoim intelektem, sprytem i złowieszczym spokojem. Jeśli lubicie ten mafijny klasyk, to z wchodzącymi z nim w dialog " Dżentelmenami " też powinniście się zaprzyjaźnić.Schorowany i będący w podeszłym wieku książę Archibald Horniman zaraz wyda ostatnie tchnienie. Do majestatycznego pałacu zjeżdżają jego dzieci, by się z nim pożegnać. Na horyzoncie tli się widmo żałoby, choć wszyscy są już na nią przygotowani. Zaskoczeniem staje się treść testamentu. Do spadku i szlacheckiego tytułu pretendują: młodszy brat Eddie ( Theo James ), który na nic specjalnie nie liczy, a wręcz dziedzictwo ojca jest mu obojętne (chłopak szybko wyniósł się z domu, bo nie było mu po drodze z bezstresowym życiem arystokraty) oraz starszy, Freddy ( Daniel Ings ), ten bliżej ojca i domu. Prawo dziedziczenia jasno wskazuje, że to on powinien przejąć tytuł i majętność. Frederick stara się zachować spokój, marzy o świetlanej przyszłości i uwolnieniu od pęczniejących długów. Pomaga mu w tym regularnie zażywana kokaina i resztki, jeszcze nie doszczętnie przepitego, optymizmu. Dworska drama nabierze rumieńców, gdy okaże się, że obok zabytkowej rezydencji, cennych eksponatów, kilku hektarów ziemi, stajni z wierzchowcami i bydła do zagospodarowania jest też prężnie działająca hodowla marihuany (ups). Na szczęście i nieszczęście, w pakiecie znajduje się też niepisana umowa między Archibaldem a gangsterem Bobbym Glassem ( Ray Winstone ).Całą recenzję serialu "Dżentelmeni" przeczytacie pod linkiem.