Netflix: Top 10 tygodnia – widzów przyciąga arystokracja. Wybierają "Damę" i "Dżentelmenów"

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 4-10.03.2024

9 Minionki Minions 2015 1h 31m Animacja Familijny Komedia Kyle Balda Pierre Coffin USA Animacja Familijny Komedia Sandra Bullock Jon Hamm Od zarania dziejów Minionki zawsze służyły najgorszym w historii złoczyńcom (i przypadkowo je eliminowały). Kiedy w wyniku eksplozji pozbyły się swego ostatniego władcy zła, pogrążyły się w rozpaczy. W oczy zajrzało widmo upadku, więc trzech niezwykłych bohaterów - Kevin, Stuart i Bob - wyrusza na desperackie poszukiwanie nowego szefa. Szczytny cel prowadzi ich do siedziby potencjalnej szefowej, Scarlett O'Haracz. I w niej cała nadzieja. Scarlett ma dla Minionków zadanie specjalne. Minionki podejmują misję i wplątują się w najdziwniejsze przygody, stając przed największym wyzwaniem: jak ocalić cały gatunek przed zagładą?

3 Astronauta Spaceman 2024 1h 48m Dramat Przygodowy Sci-Fi Johan Renck USA Dramat Przygodowy Sci-Fi Adam Sandler Carey Mulligan Ziemskie życie astronauty wysłanego na kraniec galaktyki w poszukiwaniu pradawnego pyłu rozpada się na kawałki. Mężczyzna zaczyna więc rozmawiać z jedynym głosem, który może mu pomóc je odzyskać. Jak się okazuje, należy on do stworzenia z początku czasów kryjącego się w czeluściach jego statku.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 4-10.03.2024

10 Amerykański spisek: Sprawa Ośmiornicy American Conspiracy: The Octopus Murders 2024 56m Dokumentalny True crime Zachary Treitz USA Dokumentalny True crime Christian Hansen (Sezon 1) Kiedy dziennikarz Danny Casolaro został znaleziony martwy w hotelowej wannie, policja uznała, że było to samobójstwo. Jednak jego rodzina i współpracownicy uważali, że mógł zostać zamordowany w związku ze swoim dochodzeniem w sprawie konspiracji, którą nazwał "Ośmiornicą" - tajnej organizacji powiązanej ze skradzionym rządowym oprogramowaniem szpiegowskim, serią nierozwiązanych morderstw i niektórymi z największych skandali politycznych XX wieku. Wiele lat później Christian Hansen próbuje rozwiązać tajemnicę śmierci Casolaro i historii, która go zabiła. Ten wyprodukowany przez Stardust Frames i Duplass Brothers Productions czteroczęściowy dokument w reżyserii Zachary'ego Treitza odpowiada na pytania zadawane od kilkudziesięciu lat.

9 Jeden dzień One Day 2024 29m Melodramat Molly Manners Luke Snellin Wielka Brytania Melodramat Ambika Mod Leo Woodall (Miniserial) " Jeden dzień " opowiada historię Emmy Morley i Dextera Mayhewa, którzy 15 lipca 1988 roku - w ostatnim dniu szkoły średniej - rozmawiają ze sobą po raz pierwszy. Następnego ranka ich drogi się rozchodzą, ale gdzie będą tego jednego zwyczajnego dnia za rok, za dwa lata i w każdym następnym roku? W każdym odcinku starsi o rok Dex i Em spotykają się tego jednego dnia. Dorastają i zmieniają się, idą przez życie razem i osobno, doświadczają szczęścia i zawodów miłosnych. " Jeden dzień " to obejmująca dwie dekady historia miłosna na podstawie światowego bestsellera Davida Nichollsa.

8 Supersex 2024 - 51m Biograficzny Dramat Francesco Carrozzini Francesca Mazzoleni Włochy Biograficzny Dramat Alessandro Borghi Jasmine Trinca Historia luźno inspirowana prawdziwą biografią Rocco Siffrediego oraz jego bezpośrednimi wyznaniami. W jej centrum znajduje się nieznane dotąd oblicze gwiazdora porno oraz jego skomplikowana historia sięgająca aż do okresu dzieciństwa. Poznamy jego rodzinę, młodość oraz podejście do miłości, a także dowiemy się, co popchnęło go ku karierze w pornobiznesie.

7 Miłość jest ślepa Love Is Blind 2020 55m Reality-show Randkowy USA Reality-show Randkowy Nick Lachey Vanessa Lachey (Sezon 6) Cieszący się ogromną popularnością reality show powraca z szóstym sezonem. Tym razem będziemy śledzić nowych singli i singielki z Charlotte w Karolinie Północnej, którzy są gotowi na nieszablonowe podejście do randkowania i chcą stworzyć prawdziwe relacje, nie widząc się wcześniej. W tym sezonie uczestnicy i uczestniczki szybko przypadną sobie do gustu, co doprowadzi od nieoczekiwanych perypetii, zwrotów akcji i szokujących odkryć, które okażą się sprawdzianem dla związków, gdy już znajdą się poza kabinami i skonfrontują z prawdziwym życiem.

4 Ciemne strony amerykańskich obozów wychowawczych dla młodzieży The Program: Cons, Cults and Kidnapping 2024 1h 4m Dokumentalny True crime Katherine Kubler USA Dokumentalny True crime (Miniserial) Szlaban na rozmowy. Szlaban na uśmiech. Szlaban na wyjścia. W Akademii Ivy Ridge, która deklarowała stosowanie terapii i zajęć rekreacyjnych, by pomóc nastolatkom w kryzysie psychicznym, w rzeczywistości znęcano się nad nimi psychicznie i fizycznie, a cały program działał jak sekta. W tym wciągającym serialu dokumentalnym reżyserka i inni byli wychowankowie opowiadają o swoich koszmarnych doświadczeniach z ośrodka wychowawczego i ujawniają przerażające sekrety biznesu resocjalizacji młodzieży.

