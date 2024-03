Netflix: polski Top 10 tygodnia – hity platformy królują też tutaj

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 11-17.03.2024

9 Obrońcy skarbów The Monuments Men 2014 1h 58m Dramat Wojenny George Clooney Niemcy USA Dramat Wojenny George Clooney Matt Damon Lata II wojny światowej. Na polecenie Hitlera naziści grabią największe dzieła sztuki, wśród nich arcydzieła Michała Anioła i Leonarda da Vinci. Dekretem prezydenta Stanów Zjednoczonych kilku skromnych historyków musi przekształcić się w grupę agentów do zadań specjalnych i na własną rękę odnaleźć i ocalić zrabowane skarby kultury. Porzucają wszystko, czym do tej pory żyli i trafiają w wir działań wojennych.

6 Orlęta. Grodno ‘39 2022 1h 44m Dramat Wojenny Krzysztof Łukaszewicz Polska Dramat Wojenny Feliks Matecki Jowita Budnik Grodno, wschodnie pogranicze przedwojennej Polski. 1 września 1939 roku niemieckie samoloty bombardują miasto. Jedna z bomb trafia w szkołę Leosia, Eweliny i Tadka. Dosłownie i symbolicznie kończy się świat beztroskiego dzieciństwa, zabawy, pierwszych zauroczeń. Leoś ma 12 lat, jest żydowskim chłopcem, zafascynowanym polską tradycją niepodległościową. 17 września 1939 roku, na mocy porozumień sowiecko-niemieckich, Armia Czerwona wkracza do Polski, 20 września planuje zająć Grodno. Miasto rozpoczyna beznadziejną walkę. Nieliczne oddziały wojskowe są wspomagane przez ludność cywilną, a przede wszystkim młodzież szkolną. To właśnie dzieci i młodzież bohatersko bronią miasta, stając się ofiarami niezwykłego okrucieństwa okupantów.

4 Uwierz w Mikołaja 2023 1h 36m Komedia Świąteczny Anna Wieczur Polska Komedia Świąteczny Cezary Żak Dorota Kolak Agnieszka z powodu gwałtownej śnieżycy zostaje odcięta od reszty świata w urokliwej górskiej chatce, a na jej drodze pojawia się tajemniczy i przystojny mężczyzna w stroju Świętego Mikołaja. Pięcioletnia Zosia wraz ze swoją mamą, mimo kiepskiej sytuacji finansowej, próbują przygotować tradycyjną rodzinną wigilię, a pomóc im w tym może Robert – pełniący służbę w Święta samotny policjant, który z czystej potrzeby serca chce dla kogoś zrobić coś dobrego. Ten magiczny czas to również szansa, aby pewien mężczyzna ponownie spędził Boże Narodzenie ze swoją ukochaną z dawnych lat – o ile oczywiście kobieta jego życia znajdzie chwilę spokoju, mając pod opieką zwariowanych i nieobliczalnych pensjonariuszy domu opieki "Happy End".

2 Irlandzkie życzenie Irish Wish 2024 1h 33m Komedia rom. Janeen Damian Irlandia USA Komedia rom. Lindsay Lohan Ed Speleers Gdy miłość życia Maddie ( Lindsay Lohan ) zaręcza się z jej najlepszą przyjaciółką, dziewczyna odkłada uczucia na bok, aby zostać druhną na ślubie pary w Irlandii. Na kilka dni przed ślubem Maddie wypowiada spontaniczne życzenie, prosząc o prawdziwą miłość. Następnego dnia budzi się w alternatywnej rzeczywistości, a przypadkowe spotkanie uświadamia jej, że z życzeniami trzeba uważać! Gdy jej marzenie zaczyna się spełniać, Maddie zdaje sobie sprawę z tego, że jej prawdziwą bratnią duszą jest ktoś zupełnie inny.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 11-17.03.2024

10 Rojst 2018 - 2024 54m Dramat Kryminał Jan Holoubek Michał Marczak Polska Dramat Kryminał Dawid Ogrodnik Andrzej Seweryn (Sezon 1) Lata 80. w Polsce - sam środek ponurego krajobrazu pomiędzy stanem wojennym a Okrągłym Stołem. W niedużym, zapomnianym mieście gdzieś na południowym zachodzie Polski dochodzi do brutalnego podwójnego morderstwa - młodej prostytutki i miejscowego komunistycznego działacza. W tym samym czasie samobójstwo popełnia również para nastolatków. W miejscowej gazecie o morderstwie ma napisać Witold Wanycz ( Andrzej Seweryn ), doświadczony, nieco zgorzkniały dziennikarz. Jednocześnie w tej samej redakcji zatrudnia się młody redaktor: Piotr Zarzycki ( Dawid Ogrodnik ) - syn wysoko postawionego działacza partyjnego. Rozpoczyna na własny rachunek dziennikarskie śledztwo. Czym bardziej angażuje się w sprawę, tym głębiej grzęźnie w tytułowy rojst - bagno, z którego trudno się wydostać.

9 Żelazna ręka Mano de hierro 2024 1h 3m Dramat Thriller Lluís Quílez Hiszpania Dramat Thriller Eduard Fernández Chino Darín (Miniserial) Do portu w Barcelonie trafia codziennie prawie 6000 kontenerów. Znajdują się w nich towary z całego świata, wśród których w ciągu zaledwie jednego roku można ukryć ponad 30 000 kilogramów kokainy, co czyni z tego miasta portowego jeden z największych w Europie celów dostaw dla dochodowego biznesu przemytników narkotyków. Joaquin Manchado wie o tym najlepiej, bo jest właścicielem głównego terminala w tym porcie. Ktoś, kto chce wwieźć przez niego nielegalny towar, musi liczyć na współpracę z Joaquinem, a także z całym wianuszkiem kryminalistów, którzy go otaczają. Jednak nieoczekiwany wypadek i zaginięcie ważnego transportu kokainy wywołuje bezlitosną wojnę pełną morderstw i zemsty.

3 Rojst 2018 - 2024 54m Dramat Kryminał Jan Holoubek Michał Marczak Polska Dramat Kryminał Dawid Ogrodnik Andrzej Seweryn (Sezon 3) Nadchodzi czas zmian. Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu w hotelu "Centrum" dochodzi do zabójstwa. Co i kto stoi za tymi wszystkimi zdarzeniami? Historia cofa się aż do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki.

